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Galatasaray’dan UEFA için 70 milyon euroluk hamle

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Galatasaray’dan UEFA için 70 milyon euroluk hamle
Başlık ResmiGalatasaray’dan UEFA için 70 milyon euroluk hamle

Sarı-kırmızılı yönetim, hafta içinde bonservis bedelleri de dahil toplam 70 milyon euro ödeme yaparak UEFA’ya borçsuzluk belgesini iletti ve mali yükümlülükler kapsamında önemli bir adım attı.

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Galatasaray, Avrupa kupalarındaki mali yükümlülüklerini yerine getirmek için önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı yönetim, hafta içinde bonservis bedelleri de dahil olmak üzere toplam 70 milyon euro ödeme yaparken UEFA'ya borçsuzluk belgesini de iletti.

Galatasaray’dan UEFA için 70 milyon euroluk hamle
Başlık ResmiGalatasaray’dan UEFA için 70 milyon euroluk hamle

70 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI

Galatasaray yönetimi, kulübün finansal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hafta boyunca kapsamlı bir ödeme süreci yürüttü. Bonservis ücretlerinin de dahil olduğu toplam 70 milyon euroluk ödeme, sarı-kırmızılıların mali sorumlulukları açısından önem taşıdı.

Galatasaray’dan UEFA için 70 milyon euroluk hamle
Başlık ResmiGalatasaray’dan UEFA için 70 milyon euroluk hamle

UEFA SÜRECİ TAMAMLANDI

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, UEFA'nın mali kriterleri kapsamında gerekli belgeleri zamanında teslim ederek süreci tamamladı. Başkan Dursun Özbek yönetimindeki sarı-kırmızılı kulübün, UEFA kurallarına uygun hareket etmek ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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