Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Galatasaray imzayı federasyona bildirdi: Takımın başına tanıdık isim

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Galatasaray imzayı federasyona bildirdi: Takımın başına tanıdık isim
Başlık ResmiGalatasaray imzayı federasyona bildirdi: Takımın başına tanıdık isim

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevi için Manuchar Markoishvili ile anlaşmaya varıldığını Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) bildirdi. Markoishvili, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.

Kaydet
|

İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayıran Galatasaray, başantrenörlük koltuğu için tanıdık bir ismi tercih etti. Sarı-kırmızılılar, oyunculuk döneminde de Galatasaray forması giyen Gürcü çalıştırıcı Manuchar Markoishvili ile sözleşme imzaladı.

Manuchar Markoishvili, Galatasaray formasıyla
Başlık ResmiManuchar Markoishvili, Galatasaray formasıyla

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, sarı-kırmızılı formamızla şampiyonluk sevinci yaşayan, oyunculuk ve antrenörlük kariyerinde Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarında deneyim kazanan Manuchar Markoishvili ile başantrenörlük görevi için anlaşmaya varmıştır. Yeni başantrenörümüz Manuchar Markoishvili'ye 'Galatasaray Ailesi'ne yeniden hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'da 3 ayrılık birden: Emekleriniz için teşekkürler

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.