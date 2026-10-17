Galatasaray imzayı federasyona bildirdi: Takımın başına tanıdık isim

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevi için Manuchar Markoishvili ile anlaşmaya varıldığını Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) bildirdi. Markoishvili, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.

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İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayıran Galatasaray, başantrenörlük koltuğu için tanıdık bir ismi tercih etti. Sarı-kırmızılılar, oyunculuk döneminde de Galatasaray forması giyen Gürcü çalıştırıcı Manuchar Markoishvili ile sözleşme imzaladı.

Manuchar Markoishvili, Galatasaray formasıyla

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, sarı-kırmızılı formamızla şampiyonluk sevinci yaşayan, oyunculuk ve antrenörlük kariyerinde Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarında deneyim kazanan Manuchar Markoishvili ile başantrenörlük görevi için anlaşmaya varmıştır. Yeni başantrenörümüz Manuchar Markoishvili'ye 'Galatasaray Ailesi'ne yeniden hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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