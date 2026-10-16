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Barcelona'da 4-1 sonrası Galatasaray itirafı: Hansi Flick'ten RAMS Park vurgusu

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Barcelona'da 4-1 sonrası Galatasaray itirafı: Hansi Flick'ten RAMS Park vurgusu
Başlık ResmiBarcelona'da 4-1 sonrası Galatasaray itirafı: Hansi Flick'ten RAMS Park vurgusu

LaLiga lideri Barcelona'da teknik patron Hansi Flick, Real Betis müsabakası öncesi düzenlenen basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçını değerlendirdi.

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İspanya LaLiga'nın 9'uncu haftasında Real Betis ile 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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"HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

Açıklamalarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmaya da değinen Alman çalıştırıcı, RAMS Park'taki atmosferin ve sarı-kırmızılı takımın hücum gücünün önemine dikkat çekti.

Lamine Yamal - Hansi Flick
Başlık ResmiLamine Yamal - Hansi Flick

Galatasaray karşılaşmasına ilişkin Flick, "Galatasaray karşısında çok iyi bir iş çıkardık. O stadyumda, o atmosferde, o taraftarların önünde ve rakibin hücum gücünü de göz önünde bulundurduğumuzda hiç kolay bir maç değildi. Buna rağmen savunmada ve hücumda harika bir performans sergiledik" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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