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Barcelona'da Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı!

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Barcelona'da Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı!
Başlık ResmiBarcelona'da Lamine Yamal'dan Galatasaray itirafı!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı farklı mağlup ettikleri karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyleyen İspanyol yıldız, sarı kırmızılı takımın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen ikinci golünün maçın kırılma anı olduğunu kaydetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Barcelona'da maçın oyuncusu seçilen Lamine Yamal, mücadele sonrasında konuştu.

"ZORLU BİR STATTA OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Zorlu bir deplasmanda oynayacaklarının bilinciyle sahaya çıktıklarını kaydeden Yamal, "Çok zorlu bir stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası, deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden biri. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizin nasıl baskı yaptığını ve taraftarların nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray kaliteli bir takım." şeklinde konuştu.

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"İPTAL EDİLMESEYDİ ZOR OLABİLİRDİ"

Karşılaşmanın kırılma anlarına da değinen İspanyol yıldız, "İlk yarının bitiminden önce beraberliği yakalamak bizim için çok önemliydi. Onların ikinci golü iptal edilmeseydi işler çok daha zor olabilirdi." dedi.

"YARI RABONA DİYELİM!"

19 yaşındaki yıldız, Gordon'a yaptığı asist öncesinde Eren Elmalı'yi geçtiği hareketin sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili soruya, "Öyle mi? Henüz izlemedim. Duş alıyordum." cevabını verdi. Hareketine bir isim vermesi istenen Yamal, "Ne bileyim dostum ne denir? Buna neredeyse rabona denebilir belki. Yarı rabona diyelim. (Gülerek) O an tamamen içimden geldi, kendiliğinden gelişti. Neyse ki işe yaradı ve Gordon'a asist yapmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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