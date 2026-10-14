Hansi Flick: "Gol rekorumuzla gurur duyabiliriz"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 4 golle geçen Barcelona'da Alman çalıştırıcı Hansi Flick, karşılaşma sonrası değerlendirmeler yaptı.

"4 GOL ATMAYA YETECEK KADAR FIRSAT OLUŞTURDU"

Maçın adamı seçilen Lamine Yamal'ın harika bir performans sergilediğini belirten Flick, "Bence ilk yarıda da iyi oynadık. Onlar 1 atak yaptılar ve 1 gol attılar. Elbette daha iyi olmamız gerekiyor ama bu stadyumda oynamak kolay değildi. Sonuçtan çok memnunum. Lamine Yamal bugün gol atamadı ancak 3 ya da 4 gol atmaya yetecek kadar fırsat oluşturdu. O inanılmaz bir oyuncu ve bizim için çok önemli." diye konuştu.

Galatasaray - Barcelona

"GOL REKORUMUZLA GURUR DUYABİLİRİZ"

10 resmi maçta 43 gol atmalarıyla ilgili konuşan Alman teknik adam, "İkinci yarı harikaydı, inanılmazdı. Elbette daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Maçları analiz etmeliyiz ama bugün için takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Gol rekorumuzla gurur duyabiliriz. Taraftarlar, kulüp ve diğer takımlar için iyi bir şey… Ama hedeflerimiz çok daha büyük. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Sezonun sonunda konuşuruz, şu anda değil. Çalışmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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