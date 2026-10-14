Davinson Sanchez'den Barcelona sözleri: "Maçın kırılma anıydı"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasındaki maçta konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, takım olarak daha iyisini yapmak zorunda olduklarını söyledi.

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Davinson Sanchez, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KALİTEMİZDEN ŞÜPHE ETMEMELİYİZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dünyanın en iyi turnuvalarından biri olduğunu belirten Sanchez, "Şampiyonlar Ligi'nde en iyi takımlar yer alıyor. Biz de kalitemizden şüphe etmemeliyiz. Bizim takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Bir sonraki maça konsantre olmamız lazım. Bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

"MAÇI DEĞİŞTİREN AN, O GOLÜMÜZÜN İPTAL EDİLMESİ"

Sanchez, Galatasaray'ın sayılmayan ikinci golünün karşılaşmanın kırılma anı olduğunu dile getirerek, "Sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki karşımızda dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi vardı. Maçı değiştiren an, o golümüzün iptal edilmesi. Topu da ayağımızda fazla tutamadık. İkinci yarıda hemen ardı ardına goller yedik ve devamı da geldi." diye konuştu.

Galatasaray - Barcelona

"İKİNCİ YARIYA TAKIM OLARAK İYİ BAŞLAMADIK"

Maçta Barcelona'ya karşı asıl pozisyonunda oynamayan oyunculara değinen Sanchez, "Bu takımda kararları hocamız alıyor. İkinci yarıya takım olarak iyi başlamadık. Bazı oyuncular, asıl pozisyonlarında oynamadılar ve yenen gollerde de bu oyuncuların sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Bu yenen goller aslında daha çok genel olarak takımın kendi sorumluluklarını yerine getirmemesiyle ilgiliydi." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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