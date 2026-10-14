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Okan Buruk'tan Barcelona itirafı: "Skor arttıkça moral düştü"

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Okan Buruk'tan Barcelona itirafı:
Başlık ResmiOkan Buruk'tan Barcelona itirafı: "Skor arttıkça moral düştü"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4 golle kaybettikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı. İlk yarıda zaman zaman istediklerini yapsalar da ikinci yarının başında art arda gelen gollerin maçı bir anda değiştirdiğini ve takımın moralini aşağıya çektiğini kaydeden Buruk, Barcelona gibi kaliteli bir takıma hücum pres yapmanın zor olduğunu belirtti.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"MAÇ BİR ANDA DEĞİŞTİ"

İkinci yarıda maçın bir anda değiştiğini kaydeden Okan Buruk, "İlk yarı belli dakikaya kadar istediklerimizi yaptık golü bulduk. İkinci golü de bulduk ama iptal oldu. İlk yarı sonuna doğru çok çekildik, hiç istemediğim bir şey; Barcelona'ya karşı... Kalenize yaklaşmaları tehlike, bunu biliyorduk. Yediğimiz gol şans golü... Yamal düştü, top arada kaldı... Devre arası öne doğru çıkmamız gerektiğini söyledim ama çok erken 3-1 oldu. Maç bir anda değişti. Skor arttıkça moral düştü. İspanya'da dünya şampiyonu olan 7-8 oyuncusu var. Bu senenin çok formda oyuncuları vardı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Barcelona
Başlık ResmiGalatasaray - Barcelona

"BÖYLE BİR TAKIMA KARŞI HÜCUM PRES ZORDU"

Barcelona'ya karşı hücum pres yapmanın zorluğuna dikkat çeken Buruk, "Baskı yapıyoruz ama baskılarda 'Top kaybedecekler mi?' derken çıkıyorlar... Pedri mesela, Rodri... Böyle bir takıma karşı hücum pres zordu. Zaman zaman denedik. Oyuncu değişiklikleri de sonuç getirmedi. Giren oyuncuları da çok etkiliydi. 2-0 olsa belki yükseleceğimiz maç olabilirdi ama ikinci yarıda erken goller koparttı bizi. Belli şeyleri iyi, belli şeyleri kötü yaptık. Oyunculara söyleyecek çok bir şey yok." şeklinde konuştu.

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