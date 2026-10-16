Rus heyetinden Dursun Özbek'e ziyaret: Zaferler kaçınılmaz olacak

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ve beraberindeki heyet, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyarette bulundu. Ziyarette Rusya İstanbul Başkonsolosu Alexander Kalachev, büyükelçilik yetkilileri ile Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da yer aldı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ve beraberindeki heyetin ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Nezaket ziyareti için büyükelçiye teşekkür ediyorum. Kulübümüze ve Aleksey Batrakov'a duyduğu ilgi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Aleksey transferi bize yaklaşık 20 milyondan fazla Rusya'da taraftar kazandırmıştır. Ülkeler arasındaki ilişkiye de destek veren bu transfer Galatasaray'a hayırlı olsun. Çok önemli bir futbolcu. İnşallah Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Büyükelçiyi de Ankara'da ziyaret edeceğim. Aleksey ile beraber gitmek üzere iadeiziyarette bulunacağım" dedi.

Dursun Özbek

"ZAFERLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Vershinin, Türkiye’nin çok güçlü ve tanınmış kulübünü ziyaret ettiği memnuniyet duyduğunu belirterek, "Üstelik şu anda Rus oyuncumuz Batrakov’un da burada oynadığını biliyorsunuz. Hem Rusya’da hem de Türkiye’de çok popüler olan futbol gibi bir spor dalında bizi bir araya getiren ortak bir değerimizin olması bizi mutlu ediyor. Zaferlere ihtiyacımız var. Bence bu zaferler kaçınılmaz olacak" şeklinde konuştu.

Aleksey Batrakov

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Aleksey Batrakov, böyle önemli bir buluşmaya davet edildiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Galatasaray’a katkı sağlamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gururlandırmak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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