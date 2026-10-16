Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi: Özbek'in kararını Almanlar duyurdu

Galatasaray'da ilk 11'deki yerini kaybeden Leroy Sane için karar verildi. Alman basını, teknik direktör Okan Buruk'un yedeğe çektiği deneyimli oyuncu ile ilgili son durumu yazdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray'da tepkilerin odağında yer alan Leroy Sane, bu sezon 9 maçın sadece 4'ünde ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki Alman futbolcu, sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda en fazla 32 dakika süre aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR KÖŞE YAZILARI Barcelona kazandı, asıl sürprizi Galatasaray yaptı

LEROY SANE İLE DEVAM

Alman basını, sarı-kırmızılı ekipte gözden düşen Leroy Sane için alınan kararı duyurdu. Sky Sports De'nin haberine göre; Galatasaray, yıldız oyuncu ile devam edecek. Başkan Dursun Özbek'in, 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Sane'yi desteklediği ve performansının yükseleceğine inandığı belirtildi.

Leroy Sane'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da bu sezon gol ve asist katkısı veremeyen Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetti. Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala