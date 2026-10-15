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Spor

Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor: Barça sonrası 3 yıldıza birden kulübe yolu

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Barcelona'ya 4-1 kaybedilen Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i netleştiriyor. Barcelona'ya karşı 11 başlayan Yunus Akgün, Lucas Torreira (kırmızı kart cezası) ve Rafael Leao'nun, Başkent'te yedek kulübesinde yer alacağı öğrenidi.

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Galatasaray, Süper Lig’in 8'inci haftasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk olacak. 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i belirlemeye çalışıyor.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

SAVUNMANIN SAĞINDA SALLAI, SOLUNDA EREN

TRT Spor'un haberine göre; Kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruyacağı sarı-kırmızılılarda savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Eren Elmalı’nın forma giymesi bekleniyor. Stoper tandemini Davinson Sanchez iv Abdülkerim Bardakcı oluşturacak.

Eren Elmalı - Lamine Yamal
Başlık ResmiEren Elmalı - Lamine Yamal

SANE İLK 11'E DÖNÜYOR

Buruk'un, orta sahada Mario Lemina ve Gabriel Sara’nın önünde Aleksey Batrakov'a görev vereceği öğrenildi. Kanatlardaysa sağda Leroy Sane, solda Barış Alper Yılmaz bir adım önde.

Son 2 maçın sağ beki Barış Alper, yeniden hücumun sol kanadına geçiyor.
Başlık ResmiSon 2 maçın sağ beki Barış Alper, yeniden hücumun sol kanadına geçiyor.

Ligde liderliğini sürdürmeyi hedefleyen Galatasaray, ileri uçta Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile gol arayacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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