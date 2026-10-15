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Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini: Şampiyonlar Ligi'nde felaket senaryosu

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Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini: Şampiyonlar Ligi'nde felaket senaryosu
Başlık ResmiFenerbahçe ve Galatasaray tahmini: Şampiyonlar Ligi'nde felaket senaryosu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftası tamamlandı. Galatasaray'ın 4-1, Fenerbahçe'nin 6-0 kaybettiği maçlar sonrası yapay zekadan yeni tahmin geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmaların ardından Devler Ligi'nin lig aşaması simüle edildi.

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"İLK 8'E KALIR" TAHMİNİ

Yapay zeka, lig aşamasını sırasıyla ilk 8'de bitirecek takımları Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Real Betis ve Sporting olarak tahmin etti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 24 dışında kalacağı öngörüldü.

Galatasaray, ilk hafta Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Başlık ResmiGalatasaray, ilk hafta Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

TEMSİLCİLERİMİZ İÇİN TAHMİN

Fenerbahçe'nin, lig aşamasını 28'inci bitireceği öngörüldü. Sarı-lacivertli ekibin ilk 24 ihtimali yüzde 45.4, ilk 8 olasılığı ise yüzde 2.5 olarak tahmin edildi.

Fenerbahçe, ilk hafta Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Başlık ResmiFenerbahçe, ilk hafta Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın, lig aşamasını 32'nci sırada bitireceği tahmin edildi. Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 28.3, ilk 8 ihtimali ise yüzde 0.7 olarak verildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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