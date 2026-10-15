Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini: Şampiyonlar Ligi'nde felaket senaryosu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftası tamamlandı. Galatasaray'ın 4-1, Fenerbahçe'nin 6-0 kaybettiği maçlar sonrası yapay zekadan yeni tahmin geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi. Fenerbahçe ise deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmaların ardından Devler Ligi'nin lig aşaması simüle edildi.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Barcelona kazandı, asıl sürprizi Galatasaray yaptı

"İLK 8'E KALIR" TAHMİNİ

Yapay zeka, lig aşamasını sırasıyla ilk 8'de bitirecek takımları Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, Bayern Münih, Real Betis ve Sporting olarak tahmin etti. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 24 dışında kalacağı öngörüldü.

Galatasaray, ilk hafta Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

TEMSİLCİLERİMİZ İÇİN TAHMİN

Fenerbahçe'nin, lig aşamasını 28'inci bitireceği öngörüldü. Sarı-lacivertli ekibin ilk 24 ihtimali yüzde 45.4, ilk 8 olasılığı ise yüzde 2.5 olarak tahmin edildi.

Fenerbahçe, ilk hafta Roma ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın, lig aşamasını 32'nci sırada bitireceği tahmin edildi. Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 28.3, ilk 8 ihtimali ise yüzde 0.7 olarak verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala