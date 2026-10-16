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Galatasaray'da ocak operasyonu: İki yıldız için harekât başladı

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Galatasaray'da ocak operasyonu: İki yıldız için harekât başladı
Başlık ResmiGalatasaray'da ocak operasyonu: İki yıldız için harekât başladı

Galatasaray yönetimi, devre arasında iki takviye yapacak. Yaz transferlerinden beklediği verimi alamayan teknik direktör Okan Buruk, yönetime dert yandı. Sarı kırmızılılar, yıldız bir orta saha ve stoper için şimdiden kolları sıvadı.

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Galatasaray’da yönetim, ocak ayında operasyona hazırlanıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında kadronun yetersizliği ortaya çıkarken teknik direktör Okan Buruk, yönetime yaz transfer döneminde yapılan transferlerden beklediği verimi alamadığından yakındı. Hocanın isyanını haklı bulan yönetim, devre arasında kadrosuna doğrudan ilk 11’e monte edilecek iki kritik takviye yapmayı kararlaştırdı.

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Transfer operasyonunun öncelikli maddesi, merkez orta sahadaki direnci ve kaliteyi artırmak olarak belirlendi. Sarı kırmızılı yönetim, takımı doğrudan sırtlayacak üst düzey bir orta saha oyuncusunu kadroya katmak için bütün şartları zorlayacak. Savunmaya da bir takviye düşünülüyor. Bu sezon sadece 1 dakika forma giyen Kaan Ayhan ve bekleneni veremeyen Lesley Ugochukwu ile yollar ayrılacak.

Christ Inao Oulai
Başlık ResmiChrist Inao Oulai

OULAI AŞKI

Galatasaray, sezon başında çok istediği Fildişili orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Trabzonspor’dan Fiorentina’ya transfer olan 20 yaşındaki genç yıldız, Çizme’de aradığını bulamadı. Sarı-kırmızılılar, Oulai’yi kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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