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Barcelona sonrası rakip Gençlerbirliği: Galatasaray'da 2 eksik var

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Barcelona sonrası rakip Gençlerbirliği: Galatasaray'da 2 eksik var
Başlık ResmiBarcelona sonrası rakip Gençlerbirliği: Galatasaray'da 2 eksik var

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenilen Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 101'inci defa rakip olacak. Sarı-kırmızılılarda 2 futbolcunun kırmızı kart cezası bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 8 puan ve averajla 13'üncü sırada yer alıyor.

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101'İNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 100 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 57 defa sahadan galip ayrılırken; kırmızı-siyahlılar, 22 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 21 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 177 golüne, Ankara temsilcisi 104 golle cevap verdi.

Geçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, rakibini 2-0 mağlup etti.
Başlık ResmiGeçtiğimiz sezon ligdeki maçları Galatasaray 3-2 ve 2-1 kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, rakibini 2-0 mağlup etti.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu karşılaşmalarda Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a ise 4-0 kaybetti.

YEDİ MAÇIN 5'İNDE GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligde çıktığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Cimbom, Erzurumspor FK ve Kocaelispor mücadelelerini ise gol yemeden tamamladı.

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde saha kenarında olacak.
Başlık ResmiTrabzonspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kasımpaşa müsabakasında takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde saha kenarında olacak.

EN SKORER OSIMHEN

Galatasaray'da Süper Lig'de kaydettiği gollerde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ön plana çıktı. Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olurken, Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez de 1'er kez gol sevinci yaşadı.

TORREIRA VE UGOCHUKWU CEZALI

Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile Trabzonspor müsabakasından kırmızı kart cezası bulunan Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu, Başkent deplasmanında yer alamayacak. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'nun kadroda olup, olmaması son antrenmandan sonra belli olacak.

Lucas Torreira
Başlık ResmiLucas Torreira

HAKEM EKİBİ

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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