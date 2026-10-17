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İngilizler, Oğuz Aydın'a hayran kaldı: Onu kaç paraya aldınız?

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Fenerbahçe’nin Aston Villa’ya 6-0 mağlup olduğu gecede ayakta kalan isimlerden Oğuz Aydın, performansıyla İngiliz ekibinin dikkatini çekti. Aston Villa yetkililerinin milli futbolcunun bonservisini ve özelliklerini sorduğu, ara transfer döneminde harekete geçebileceği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır mağlubiyette sergilediği performansla öne çıkan Oğuz Aydın, istatistikleriyle dikkat çekti. Mücadeleyi 90 dakika boyunca sahada tamamlayan milli futbolcu, ortaya koyduğu mücadeleyle hem sarı-lacivertli camianın hem de İngiliz ekibinin takdirini kazandı. Aston Villa cephesinin, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi ve performansı hakkında Fenerbahçeli yöneticilere sorular yönelttiği öğrenildi.

İngilizler, Oğuz Aydın'a hayran kaldı: Onu kaç paraya aldınız?
Başlık Resmiİngilizler, Oğuz Aydın'a hayran kaldı: Onu kaç paraya aldınız?

SAHADA TAKIMININ EN İYİSİ OLDU

Aston Villa karşısında Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu beklentilerin altında kalırken Oğuz Aydın, mücadeleci futboluyla takım arkadaşlarından ayrıştı. İlk 11'de başladığı karşılaşmayı tamamlayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 68 kez topla buluştu. Verdiği 43 pasın 39'unda isabet sağlayan milli futbolcu, 8 orta girişiminde bulundu ve 3 şut pası hazırladı. Beş şut denemesinde ise çerçeveyi bulamadı.

İngilizler, Oğuz Aydın'a hayran kaldı: Onu kaç paraya aldınız?
Başlık Resmiİngilizler, Oğuz Aydın'a hayran kaldı: Onu kaç paraya aldınız?

ASTON VILLA'DAN OĞUZ AYDIN SORUSU

Milli futbolcunun performansı, Aston Villa cephesinin de dikkatini çekti. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibinin yöneticileri Fenerbahçe yetkililerine "Onu kaç paraya aldınız?" şeklinde soru yöneltti. İddiaya göre İngilizler, milli oyuncunun transfer maliyetini ve nasıl bir futbolcu olduğunu öğrenmek istedi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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