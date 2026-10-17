Cenk Tosun'un Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı: Hataydı, pişman değilim!

Beşiktaş'ta 2014-2018, 2021 ve 2022-2024'te olmak üzere 3 dönem forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çeken tercihiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. 35 yaşındaki golcü, Trendyol 1'inci Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün başarısı için mücadele ediyor.

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Fenerbahçe'de 2024-2026 yılları arasında 1,5 sezon forma giyen Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere transfer olmasının hata olduğunu ancak bu kararından pişmanlık duymadığını söyledi.

"HATA YAPTM"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun sorularını cevaplayan Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında, "Pişman mıyım? Değilim. Ama Fenerbahçe'ye gitmem hata mıydı? Hataydı bence. Bir kulübe ait olmuş bir insan, artık orada efsaneleşmiş bir insan, orada taraftarla o kadar birleşmiş bir insanın başka bir büyük bir camiaya gitmesi bence hataydı. Ama 'pişman mısın?' desen, dediğim gibi yine değilim" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun, Beşiktaş'ta 227 maçta 96 gol attı ve 30 asist yaptı.

"FENERBAHÇE GEREKTİĞİ GİBİ YÖNETİLMİYOR"

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına ilişkin görüşlerini paylaşan tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe yönetilmesi gerektiği gibi yönetilmiyor diye düşünüyorum. Çok büyük bir camia. Önemli transferler yapıyorlar. İyi isimler alıyorlar ama bazen o işler sadece isimle olmadığını biliyorsun. Takım ruhu, işte takımdaşlık çok önemli. Taraftarlarda tabii bir istek var kaç sene oldu. Hatırlıyorum, hani ilk 20 dakikada biz gol atamadığımızda direkt ıslıklamalar başlıyordu. Tabii insanları da anlayabiliyorum, kaç sene olmuş onlar da şampiyonluk istiyor" dedi.

Cenk Tosun, Fenerbahçe'de 29 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

"MOURINHO BENİ NEDENSE OYNATMIYORDU"

Sarı-lacivertli takımda birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında konuşan Cenk Tosun, "Mourinho ile saha dışında çok iyiydi aramız, sahada beni nedense oynatmıyordu. Ona biraz şaşırıyordum. Hatta bazı röportajlarda, 'Cenk'i oynatmadığıma çok üzülüyorum' falan demişti. Yeni sezon başladı yine oynatmadı mesela. Ben neyi yanlış yapıyorum? Çünkü iyi çalışıyordum, idmanlarda hep çok iyi çalışıyordum Fenerbahçe'de. Oyuna girdiğimde hep bir şey yapıyordum. Ya bir asist yapıyordum ya bir penaltı çıkartıyordum ya bir şey yapıyordum. Ona rağmen bilmiyorum, bana şans gelmiyordu" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK DAHA ZOR"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki dönemlerini karşılaştıran 35 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe camiasında bence şu dönemde oynamak daha zor. Çünkü kaç senelik şampiyonluk yok. Taraftarın bir istek var ve onları karşılamayınca otomatikman insanlar sinirleniyor. Beşiktaş'ta benim hep iyi dönemlerim geçti, son sezon hariç" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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