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Galatasaray, 5 maçlık hasreti bitirmek istiyor: Okan Buruk'un muhtemel 11'i netleşti

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Galatasaray, 5 maçlık hasreti bitirmek istiyor: Okan Buruk'un muhtemel 11'i netleşti
Başlık ResmiGalatasaray, 5 maçlık hasreti bitirmek istiyor: Okan Buruk'un muhtemel 11'i netleşti

Galatasaray, Avrupa’da son 5 deplasmandan puan çıkaramadı. Lille ile tarihinde ilk defa karşılaşacak olan sarı kırmızılılar hem 5 maçlık seriyi sonlandırmak hem de 25 yıl aradan sonra Fransa’da galip gelmek istiyor.

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Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçında deplasmanda Sporting’e 3-1, İstanbul’da ise Barcelona’ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü maçında Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 19.45’te başlayacak karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Sarı kırmızılılar Devler Ligi’nde dış sahalardaki galibiyet hasretine Fransa’da son vermek istiyor. Deplasmandaki son galibiyetini 5 Kasım 2025 tarihinde Hollanda ekibi Ajax karşısında 3-0’lık skorla elde eden Cimbom, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 dış saha karşılaşmasından da puan çıkaramadı.

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Okan Buruk'tan Wilfried Singo müjdesi

LILLE İLE İLK DEFA

Galatasaray, söz konusu süreçte Monaco’ya 1-0, Manchester City’ye 2-0, Juventus’a 3-2, Liverpool’a 4-0 ve bu sezonun lig aşamasının ilk haftasında Sporting’e 3-1 mağlup oldu. Lille ile tarihinde ilk defa karşılaşacak olan sarı kırmızılılar hem 5 maçlık seriyi sonlandırmak hem de 25 yıl aradan sonra Fransa’da galip gelmek istiyor. Galatasaray, Fransız takımlarına karşı son galibiyetini 26 Eylül 2001 tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde Nantes’ı 1-0 mağlup ederek elde etmişti. Cimbom sonrasında Fransız takımlarına konuk olduğu 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

OKAN BURUK İNANIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille’i yenerek Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma hedefi yolunda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi. Lille’in zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Buruk, “Kazanacak kalitemiz var” dedi.

TAKIMLARIN MUHTEMEL KADROLARI

Lille: Berke, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Parraud, Andr, Bentaleb, Mukau, Giroud, Bakwa, Haraldsson,

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Jacobs, Davinson, Sallai, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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