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Inter-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

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Inter-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiInter-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

Inter Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın bilgileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İtalya temsilcisi Inter ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın üstlendiği Shakhtar Donetsk, Avrupa arenasında karşı karşıya geliyor. Peki, Inter Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri..

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü devam ediyor. Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Inter, sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlamaya hazırlanırken iki takımın karşılaşmasının nereden izleneceği belli oldu.

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Shakhtar Donetsk maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de tabii Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak karşılaşma, İtalya'nın Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda gerçekleştirilecek. Inter, taraftarı önünde ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Shakhtar Donetsk ise deplasmanda elde edeceği sonuçla lig aşamasındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Inter-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiInter-Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri belli oldu

INTER-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Inter Shakhtar Donetsk karşılaşması, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı izlenebilecek. Futbolseverler, platformun resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla tabii Spor 2 yayınına ulaşabilecek. Akıllı televizyonlar ve desteklenen diğer cihazlardan da platforma erişim sağlanabilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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