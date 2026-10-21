UEFA Şampiyonlar Ligi 21 Ekim 2026 Çarşamba maç programı ve canlı yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Devler Ligi'nin üçüncü haftasında Avrupa'nın önemli kulüpleri karşı karşıya gelirken temsilcimiz Galatasaray da deplasmanda sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Dün oynanan Fenerbahçe Slavia Prag karşılaşmasının ardından gözler günün maçlarına çevrildi. Futbolseverler özellikle Galatasaray, Bayern Münih, Arsenal ve Real Madrid karşılaşmalarının yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz nereden izlenir?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak dokuz karşılaşmayla devam ediyor. Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya geleceği gecede Avrupa futbolunun önemli takımları da sahaya çıkacak. Bayern Münih ile Arsenal ve Real Madrid ile Leipzig arasında oynanacak mücadeleler günün dikkat çeken karşılaşmaları arasında bulunuyor. Türkiye'de futbolseverler, maçların başlama saatlerini ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırırken TRT'nin yayın programı da belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları TRT 1 ve tabii Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Türkiye'nin turnuvadaki temsilcilerinden Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek. Aynı saatte oynanacak Como Manchester United karşılaşması ise tabii Spor üzerinden yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? 21 Ekim maç programı

BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI (21 EKİM 2026)

21 Ekim Çarşamba:

19.45 Lille (Fransa) - Galatasaray TRT 1

19.45 Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere) Tabii Spor

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere) Tabii Spor

22.00 Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) Tabii Spor 1

22.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) Tabii Spor 2

22.00 Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya) Tabii Spor 5

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç) Tabii Spor 3

22.00 Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa) Tabii Spor 6

22.00 Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda) Tabii Spor 4

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? 21 Ekim maç programı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ÜÇÜNCÜ HAFTASI 9 MAÇLA BAŞLADI

Lig aşamasında, üçüncü haftanın ilk gününde (20 Ekim Salı) 9 karşılaşma oynandı. Maçların sonuçları şu şekilde:

Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya): 2-2

Sabah (Azerbaycan)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya): 4-2

Liverpool (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 4-3

Manchester City (İngiltere)-AEK (Yunanistan): 5-1

Roma (İtalya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0

Porto (Portekiz)-PSV (Hollanda): 0-1

Napoli (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 4-3

Stuttgart (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-1

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