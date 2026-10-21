Galatasaray, lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11 merakla araştırılırken gözler bir yandan da eksik oyunculara çevrildi. Osimhen Lille maçında oynayacak mı, Berke Özer ilk 11'de mi soruları da gündemde.

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Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11 futbolseverlerin gündeminde. Sarı-kırmızılılar, organizasyondaki ilk iki karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk hafta Sporting karşısında deplasmanda 3-1 kaybeden Galatasaray, ikinci haftada Barcelona'yı konuk ettiği mücadelede ise 4-1 mağlup oldu. İki maç sonunda puan alamayan İstanbul temsilcisi, Fransa'da oynanacak karşılaşmada ilk puanlarını hanesine yazdırmaya çalışacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimler eksik, kimler oynamıyor?

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

LİLLE-GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da Rafael Leao, kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle Lille karşılaşmasında forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatine dek yapılacak değerlendirmeyle netleşecek.

UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de mücadelede görev alamayacak.

Lille'de Ethan Mbappe cezası, Tiago Santos ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayacak. Berke Özer ve Ayase Ueda'nın durumu ise maç öncesinde belli olacak.

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

LİLLE-GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Lille: Berke, Goffi, Alexsandro, Ngoy, Perraud, Andre, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Bentaleb, Giroud

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

LİLLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasındaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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