Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Galatasaray, lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11 merakla araştırılırken gözler bir yandan da eksik oyunculara çevrildi. Osimhen Lille maçında oynayacak mı, Berke Özer ilk 11'de mi soruları da gündemde.

Kaydet
|

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11 futbolseverlerin gündeminde. Sarı-kırmızılılar, organizasyondaki ilk iki karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk hafta Sporting karşısında deplasmanda 3-1 kaybeden Galatasaray, ikinci haftada Barcelona'yı konuk ettiği mücadelede ise 4-1 mağlup oldu. İki maç sonunda puan alamayan İstanbul temsilcisi, Fransa'da oynanacak karşılaşmada ilk puanlarını hanesine yazdırmaya çalışacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, kimler eksik, kimler oynamıyor?

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?
Başlık ResmiLille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

LİLLE-GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da Rafael Leao, kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle Lille karşılaşmasında forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun oynayıp oynamayacağı ise maç saatine dek yapılacak değerlendirmeyle netleşecek.

UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de mücadelede görev alamayacak.

Lille'de Ethan Mbappe cezası, Tiago Santos ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayacak. Berke Özer ve Ayase Ueda'nın durumu ise maç öncesinde belli olacak.

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?
Başlık ResmiLille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

LİLLE-GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Lille: Berke, Goffi, Alexsandro, Ngoy, Perraud, Andre, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Bentaleb, Giroud

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?
Başlık ResmiLille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

LİLLE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Lille-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak.

Lille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?
Başlık ResmiLille-Galatasaray maç kadrosu muhtemel ilk 11! Şampiyonlar Ligi maçında kimler eksik?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

Sloven hakem Rade Obrenovic'in yöneteceği karşılaşmada sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasındaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER
Lille
SPOR
Lille'de Ancelotti'den Galatasaray maçı öncesi Osimhen uyarısı
Galatasaray
SPOR
Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı: Bir kötü haber, bir müjde
Fenerbahçe Sparta Prag maç kadrosu muhtemel 11
HABERLER
Fenerbahçe Sparta Prag maç kadrosu muhtemel 11'ler! Kimler eksik, cezalı ve sakat?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.