Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag karşısında galibiyet arıyor. Kadıköy'de oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasındaki puan kayıplarını telafi etmeyi hedeflerken sakatlıkları bulunan 2 oyuncu forma giyemeyecek. Fenerbahçe Sparta Prag maç kadrosu muhtemel 11'ler merakla araştırılırken kimler eksik, cezalı ve sakat sorgulanıyor.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma ile 1-1 berabere kalarak bir puan elde etti. İngiltere deplasmanında Aston Villa ile oynanan ikinci karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 6-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Sonuçların ardından Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında kazanarak Avrupa'daki puanını yükseltmek istiyor. Peki, karşılaşmada kimler eksik, cezalı ve sakat? İşte, Fenerbahçe Sparta Prag maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Sparta Prag maç kadrosu muhtemel 11'ler! Kimler eksik, cezalı ve sakat?

FENERBAHÇE SPARTA PRAG MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI VE SAKAT?

Marco Asensio ve Mert Müldür'ün sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Mert Müldür'ün menisküs yırtığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü belirtilirken Marco Asensio'nun diz kapağının arkasındaki kıkırdak bölgesinde tespit edilen sorun nedeniyle ameliyat kararı alındığı aktarıldı.

Fenerbahçe Sparta Prag maç kadrosu muhtemel 11'ler! Kimler eksik, cezalı ve sakat?

FENERBAHÇE SPARTA PRAG MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil.

Fenerbahçe Sparta Prag maç kadrosu muhtemel 11'ler! Kimler eksik, cezalı ve sakat?

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HAKEMİ KİM?

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak. De Burgos'un yardımcı hakemliklerini Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek. Adrian Cordero ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Guillermo Cuadra Fernandez olurken AVAR görevini Javier Iglesias Villanueva yürütecek.



Fenerbahçe Sparta Prag maç kadrosu muhtemel 11'ler! Kimler eksik, cezalı ve sakat?

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 19.45 olarak açıklandı. Karşılaşma 20 Ekim Salı bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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