Lille'de Ancelotti'den Galatasaray maçı öncesi Osimhen uyarısı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak Fransa ekibi Lille'de Teknik Direktör Davide Ancelotti, sarı-kırmızılı ekip karşısında kazanmak istediklerini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa temsilcisinin İtalyan Teknik Direktörü Davide Ancelotti ile Brezilyalı futbolcusu Alexsandro, Domaine de Luchin Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Davide Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta puan alamamalarına rağmen pozitif düşündüğünü aktararak, "Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanımız geldi. Ancak o zaman üst tura çıkabiliriz. Yarın rekabetçi bir maç oynamak istiyoruz. Puanlar toplamak istiyoruz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIN HARİKA BİR ATMOSFERDE OYNAYACAĞIZ"

Davide Ancelotti, yarın harika bir atmosferde Galatasaray'a karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Galatasaray maçı için oyuncuları motive etmek istediğini aktaran İtalyan teknik adam, "Yarınki maçla ilgili oyunculara çok fazla yüklenmek istemiyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Yarın harika bir atmosferde oynayacağız. Real Betis maçında kaybetmemize rağmen atmosfer çok iyiydi. Evimizde oynamak bizim için avantaj. Taraftarların bizi destekleyecek olması önemli bir avantaj." diye konuştu.

Ancelotti, Fransız santrfor Olivier Giroud'un takımın hücum gücü için çok önemli olduğunu kaydederek, "Giroud'a dikkat ediyorum. Onu iyi tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında da hücum opsiyonlarımız var." dedi.

Takım olarak birlikte hareket etmek istediklerini aktaran 37 yaşındaki teknik adam, "Ligde son Brest maçında aslında iyi oynadık. Kolektif bir şekilde oynayabildik. Pozisyon ürettik. Yarın yine aynı üreticiliği ve dinamizmi göstermemiz gerekiyor. Hareketlilik de görmek istiyorum. Tiago Santos gibi önemli bir oyuncu kaybettim. Onsuz yeni bir 11 oluşturacağım." şeklinde görüş belirtti.

Fransa Ligue 1'de iyi noktada olduklarını dile getiren Ancelotti, "Ligdeki sıralamamız iyi. Bundan memnunum. İyi bir fırsat yakaladık. Kadromda eksik oyuncular var ama çözüm bulabiliriz. Şu an gitmek istediğim yol belli. Yarın öz güvenli olup maçı kazanmak istiyoruz. Etraftan negatif şeyler geliyor. Bunlarla başa çıkmamız ve güçlü kalmamız gerekiyor." dedi.

Davide Ancelotti, Türk kaleci Berke Özer'in kendileri için önemli olduğunu anlatarak, "Kendisi '1' numaralı oyuncumuz. Berke Özer, bizim için çok önemli. Takımda ikinci sezonunu geçiriyor. Yarın da oynayacak. Her zaman bu seviyede kalmasını istiyorum. Sonraki maçlar için de kendisine güveniyorum." şeklinde konuştu.

Davide Ancelotti

"ORTA SAHAMIZIN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"

Davide Ancelotti, Galatasaray karşısında orta sahada güçlü olmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray'ın hücum gücüne cevap vermeye çalışacaklarını belirten Ancelotti, şunları kaydetti:

"Biraz 'mevkisel' bir futbol oynuyoruz. Orta sahamızın güçlü olması gerekiyor. 'Mevkisel' bir hücum oynamamız lazım. Bazen geniş hareket etmemiz gereken anlar olacak. Maxima Adeagan Goffi önemli bir oyuncu. Onun da burada üstüne düşen görevi yapması gerekiyor. Kendisinin potansiyeli var. Uyanık ve gözü açık olan bir oyuncu. Markaj ve savunma yaparken uyanık kalması gerekiyor. Bunu da başaracağına inanıyorum."

Kendileri için kolektif oyunun daha önemli olduğunu aktaran Ancelotti, "Bütün oyuncuların yarın dayanışma içinde oynaması gerekiyor. Sürekli uyanık kalmamız gerekiyor. Osimhen'in potansiyelinin farkındayız. Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen gibi birçok yetenekli oyuncu var. Onlara karşı her zaman önlem almamız gerek. Real Betis gibi Galatasaray'ın da karakteristik bir yapısı var. Hücumda ve savunmada karakteristik yapıları var. Geçiş oyununda aynı dikkati ve özeni göstermemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da yaşanan olaylar sebebiyle dile getirilen güvenlik endişelerine değinen İtalyan çalıştırıcı, "Dışarıdaki bazı mağazaların yağmalandığını duydum ve gördüm. Çok üzüldüm. Buna bir çözüm bulunması gerekir. Lille kentinin sakinleri için üzücü bir durum." dedi.

Ancelotti, Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro'dan memnun olduğunu kaydederek, "Kendisinin fiziksel durumundan memnunum. Maçlardaki çabasından memnunum. Onu korumam gerekiyor. Kendisi vazgeçilmez bir oyuncum olacak. Takım içinde savunmada rekabet de olacak." diye konuştu.

ALEXSANDRO: “TAKIM OLARAK POZİTİF KALMAMIZ GEREKİYOR”

Lille'in Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro, Şampiyonlar Ligi’ndeki puan kayıplarına rağmen pozitif kalmaları gerektiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçı kaybetmelerine değinen Brezilyalı savunma oyuncusu, "Takım olarak pozitif kalmamız gerekiyor. Bunu sahada da göstermemiz lazım. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İdmanda gösterdiğimiz performansı yarın sahada göstermemiz lazım." diye konuştu.

Alexsandro, Fransa Ligue 1'de Brest'e karşı oynadıkları son maçta dinlenmek zorunda olduğunu aktararak, "Bugün iyi bir antrenman yaptım. Dinlenme konusu da hocamızın kararıydı. Yoğun bir maç tempomuz vardı. Takıma döndüğüm için mutluyum. Sakatlıktan sonra zor zamanlar geçirmiştim. Yarın Osimhen'e karşı oynayacağım. Benim için zor bir maç olacak. İkimiz arasında yarın 'savaş' gibi bir maç olacak." şeklinde görüş belirtti.

Sakatlığının ardından takımla antrenmanlara çıktığı için mutlu olduğunu kaydeden Alexsandro, "Geçen sezon fazla maça çıkamamıştım. Bu sezon durum değişti. Daha fazla süre alıyorum. Aynen bu şekilde devam etmek istiyorum. Kulübün de bunda katkısı büyük. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Türk file bekçisi Berke Özer'in gelişimine değinen Brezilyalı savunma oyuncusu, "Farklı bir ülkeye geldiğimizde hepimiz zorlanırız. Berke için de durum farklı olmadı. Kendisi şu anda çok formda. Geldiğinden beri çok gelişim gösterdi. Bize çok yardımcı olacak bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ı iyi tanıdıklarını dile getiren Brezilyalı savunma oyuncusu, "Galatasaray'ın oynadığı oyunu biliyoruz. Galatasaray'ın gösterdiği performanstan haberdarım. Tehlike oluşturabilen bir takım ile karşı karşıyayız. Takım arkadaşlarımla birlik olursak bu tehlikeyle başa çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Alexsandro, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak istediklerini aktararak, "Organizasyonda 5-6 maç kaldı. Tur atlamak istiyoruz. Hala pozitif düşünüyoruz. Hala da birlikteyiz. Durumumuzun farkındayız. Yine de pozitif kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin çok kaliteli bir organizasyon olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Fransa Ligue 1'de oynamaktan farklı. Oyun türleri farklı. Takımlar farklı. Burada küçük detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Ligue 1'deki gibi güçlü kalmamız lazım. Burada güçlü bir şekilde oynamak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala