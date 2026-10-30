Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Türk tiyatrosu ve televizyonunun deneyimli oyuncularından Laçin Ceylan, dizide Kıvılcım'ın halası Belgin karakterini canlandıracak. İlk kez 145. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Belgin, emekli bir emniyet müdürü olarak hikayeye katılacak. Yeni bölüm öncesi ise ''Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?'' soruları gündemde.

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Kızılcık Şerbeti'nde Belgin, Kıvılcım'ın halası olarak hikayeye dahil oluyor. Emekli emniyet müdürü olan karakter, güçlü ve kendinden emin duruşuyla yeni bölümde dikkatleri çekti. Şehir dışından habersiz şekilde Kıvılcım'ın evine gelen Belgin, ailede yaşanan karmaşık olayların içine dahil olacak. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN HALA KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti Belgin Hala karakteri 145. bölümün ekranlara gelmesi ile beraber gündeme geldi. Dobra konuşmaları, hayat dolu yapısı ve mizahi yönüyle Kıvılcım'a destek vermesi beklenen Belgin Hala'yı usta oyuncu Laçin Ceylan canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

LAÇİN CEYLAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 60 yaşında olan oyuncu, uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alıyor. İzmir Özel Türk Kolejindeki eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesinden 1989 yılında mezun oldu. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Ceylan, zaman içerisinde televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki performanslarıyla da tanındı.

Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

LAÇİN CEYLAN HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

Laçin Ceylan, televizyon kariyeri boyunca farklı türlerde birçok yapımda rol aldı. Oyuncunun tanındığı projeler arasında Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili bulunuyor. Gümüş, Gönülçelen, Benim Hala Umudum Var, Çilek Kokusu ve Aşk ve Gurur da oyuncunun yer aldığı diziler arasında yer alıyor.

Ceylan'ın televizyon projeleri arasında İnsanlık Suçu, Aşk Ağlatır, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize ve Gaddar da bulunuyor. Oyuncu, 2026 yılında ise Kızılcık Şerbeti kadrosuna Belgin karakteriyle katıldı.

Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?



Yönettiği oyunlar

xxxx: Macbett : Ionesco : Ankara Devlet Konservatuvarı

1993: Gişe (oyun) : Jean Tardeau - Ankara Devlet Konservatuvarı

1994: Kel Şarkıcı : Ionesco - Ankara Devlet Konservatuvarı

2001: Klakson Borazan Bırtlar : Dario Fo - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003: Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2008: Delil Yetersizliği : G.G Del Tore - İzmir Devlet Tiyatrosu

2009: Gizler Çarşısı - Turgay Nar - Ankara Devlet Tiyatrosu

2010: Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2012: Yeni Kiracı : Ionesco - Bi Tiyatro



Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Rol aldığı oyunlar

1984: Kuşlar İzmir Üstüne Uçar : Mehmet Büyükağaoğlu - İzmir Devlet Tiyatrosu

1989: Pollyanna : Elanor H Porter - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1989: Yunus Emre (oyun) : Recep Biginer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1990: Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1991: Hayvan Çiftliği : George Orwell\Peter Hall - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992: Ferhat İle Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994: Balon : Murat Karahüseyinoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994: Hizmetçiler : Jean Genet - Ankara Devlet Tiyatrosu

1994: İyi (Good) : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996: Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu

1998: Balerin (oyun) : Arne Skoven - Ankara Devlet Tiyatrosu

1999: Arka Bahçe : Bilgesu Erenus - Ankara Devlet Tiyatrosu

2000: 3. Selim : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

2006: Etna Bedendeki Kuyu : Christine Sohn - Bi Tiyatro

2012: Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Bi Tiyatro



Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Filmografisi

1992: Kurşun Adres Sormaz

1998: Kaçıklık Diploması

2001: Karanlıkta Koşanlar

2004: Gece Yürüyüşü

2005: Gümüş

2006: Hatırla Sevgili

2010: Gönülçelen

2011: Her Şeye Rağmen

2011: Saklı Hayatlar

2012: Gözetleme Kulesi

2013: Benim Hala Umudum Var

2013: Galip Derviş

2015: Çilek Kokusu

2015: Delibal

2017: Aşk ve Gurur

2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

2018: İnsanlık Suçu

2019: Aşk Ağlatır

2022: Âşıklar Bayramı

2022: Camdaki Kız

2023: Yüz Yıllık Mucize

2024: Gaddar

2024: Kimler Geldi, Kimler Geçti

2025: O da Bir Şey mi

2026-: Kızılcık Şerbeti (Belgin)

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