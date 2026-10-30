Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Türk tiyatrosu ve televizyonunun deneyimli oyuncularından Laçin Ceylan, dizide Kıvılcım'ın halası Belgin karakterini canlandıracak. İlk kez 145. bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Belgin, emekli bir emniyet müdürü olarak hikayeye katılacak. Yeni bölüm öncesi ise ''Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?'' soruları gündemde.
Kızılcık Şerbeti'nde Belgin, Kıvılcım'ın halası olarak hikayeye dahil oluyor. Emekli emniyet müdürü olan karakter, güçlü ve kendinden emin duruşuyla yeni bölümde dikkatleri çekti. Şehir dışından habersiz şekilde Kıvılcım'ın evine gelen Belgin, ailede yaşanan karmaşık olayların içine dahil olacak. Peki, Kızılcık Şerbeti Belgin Hala kimdir? Laçin Ceylan kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN HALA KİMDİR?
Kızılcık Şerbeti Belgin Hala karakteri 145. bölümün ekranlara gelmesi ile beraber gündeme geldi. Dobra konuşmaları, hayat dolu yapısı ve mizahi yönüyle Kıvılcım'a destek vermesi beklenen Belgin Hala'yı usta oyuncu Laçin Ceylan canlandıracak.
LAÇİN CEYLAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Laçin Ceylan, 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 60 yaşında olan oyuncu, uzun yıllardır tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alıyor. İzmir Özel Türk Kolejindeki eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesinden 1989 yılında mezun oldu. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Ceylan, zaman içerisinde televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki performanslarıyla da tanındı.
LAÇİN CEYLAN HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?
Laçin Ceylan, televizyon kariyeri boyunca farklı türlerde birçok yapımda rol aldı. Oyuncunun tanındığı projeler arasında Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili bulunuyor. Gümüş, Gönülçelen, Benim Hala Umudum Var, Çilek Kokusu ve Aşk ve Gurur da oyuncunun yer aldığı diziler arasında yer alıyor.
Ceylan'ın televizyon projeleri arasında İnsanlık Suçu, Aşk Ağlatır, Camdaki Kız, Yüz Yıllık Mucize ve Gaddar da bulunuyor. Oyuncu, 2026 yılında ise Kızılcık Şerbeti kadrosuna Belgin karakteriyle katıldı.
Yönettiği oyunlar
xxxx: Macbett : Ionesco : Ankara Devlet Konservatuvarı
1993: Gişe (oyun) : Jean Tardeau - Ankara Devlet Konservatuvarı
1994: Kel Şarkıcı : Ionesco - Ankara Devlet Konservatuvarı
2001: Klakson Borazan Bırtlar : Dario Fo - Trabzon Devlet Tiyatrosu
2003: Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2008: Delil Yetersizliği : G.G Del Tore - İzmir Devlet Tiyatrosu
2009: Gizler Çarşısı - Turgay Nar - Ankara Devlet Tiyatrosu
2010: Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2012: Yeni Kiracı : Ionesco - Bi Tiyatro
Rol aldığı oyunlar
1984: Kuşlar İzmir Üstüne Uçar : Mehmet Büyükağaoğlu - İzmir Devlet Tiyatrosu
1989: Pollyanna : Elanor H Porter - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1989: Yunus Emre (oyun) : Recep Biginer - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1990: Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
1991: Hayvan Çiftliği : George Orwell\Peter Hall - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992: Ferhat İle Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu
1994: Balon : Murat Karahüseyinoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1994: Hizmetçiler : Jean Genet - Ankara Devlet Tiyatrosu
1994: İyi (Good) : Cecil Philip Taylor - Ankara Devlet Tiyatrosu
1996: Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu
1998: Balerin (oyun) : Arne Skoven - Ankara Devlet Tiyatrosu
1999: Arka Bahçe : Bilgesu Erenus - Ankara Devlet Tiyatrosu
2000: 3. Selim : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu
2006: Etna Bedendeki Kuyu : Christine Sohn - Bi Tiyatro
2012: Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Bi Tiyatro
Filmografisi
1992: Kurşun Adres Sormaz
1998: Kaçıklık Diploması
2001: Karanlıkta Koşanlar
2004: Gece Yürüyüşü
2005: Gümüş
2006: Hatırla Sevgili
2010: Gönülçelen
2011: Her Şeye Rağmen
2011: Saklı Hayatlar
2012: Gözetleme Kulesi
2013: Benim Hala Umudum Var
2013: Galip Derviş
2015: Çilek Kokusu
2015: Delibal
2017: Aşk ve Gurur
2017: Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
2018: İnsanlık Suçu
2019: Aşk Ağlatır
2022: Âşıklar Bayramı
2022: Camdaki Kız
2023: Yüz Yıllık Mucize
2024: Gaddar
2024: Kimler Geldi, Kimler Geçti
2025: O da Bir Şey mi
2026-: Kızılcık Şerbeti (Belgin)