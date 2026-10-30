Kızılcık Şerbeti hayranlarının merakla beklediği cuma akşamı geldi. Nursema karakterinin dönüşü ile heyecanla beklenen 145. bölüme geri sayım başlarken ''Kızılcık Şerbeti bugün var mı, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı?'' soruları da araştırılıyor.

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Nursema karakterinin hikayeye geri dönmesi beklenen yeni bölüme damgasını vuran olaylardan biri oldu. Ömer ve Kıvılcım'ın aldığı gizemli telefonla başlayan gelişmeler, Ünallar ailesinde duygu yüklü bir buluşmanın kapısını aralayacak. Peki, Kızılcık Şerbeti bugün var mı, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kızılcık Şerbeti bugün var mı, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı? Nursema 145. bölümle geri dönüyor!

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN VAR MI, BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Kızılcık Şerbeti bu akşam, 30 Ekim Cuma yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin bugünkü yayın akışında dizinin 145. bölümü saat 20.00'de yerini aldı. Dizinin bu hafta tekrar bölümü değil, yeni bölümü ekrana gelecek. Nursema'nın geri dönüşüyle birlikte aile içinde yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti bugün var mı, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı? Nursema 145. bölümle geri dönüyor!

KIZILCIK ŞERBETİ 145. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Ömer ve Kıvılcım'a gelen gizemli bir telefon, Nursema'nın hayatta olduğunun ortaya çıkmasını sağlayacak. Ömer'in Nursema'yı Ünallar'ın evine getirmesiyle aile içinde büyük bir şaşkınlık yaşanacak. Abdullah'ın kızını karşısında gördüğü anlar izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Nursema'nın dönüşü ise en çok Asil'i derinden etkileyecek.

Kızılcık Şerbeti bugün var mı, bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı? Nursema 145. bölümle geri dönüyor!

Diğer tarafta Lider'in, Cemo'nun babası olup olmadığı konusunda şüpheye düşmesi yeni bölümdeki gerilimi yükseltecek. Başak ve Lider arasında yaşanacak gelişmelerin Fatih'in tepkisine nasıl yansıyacağı da merak ediliyor.

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