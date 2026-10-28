Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldılar, yeni adresleri belli oldu! “Mavi Orkide” ile dönüyorlar

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nin senaryo ekibinden ayrılan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yeni projesi netlik kazandı. Uzun süredir birlikte çalışan iki senarist, bu kez NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Mavi Orkide için bir araya geldi. Ocak ayında yayın hayatına başlaması planlanan yapımın başrolü için ise ekranlardan bir süredir uzak kalan Cansu Dere’nin adı öne çıkıyor.

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Show TV’nin ilgiyle takip edilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti’nde son dönemde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Dizinin başlangıcından bu yana hikayeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, projeye veda etti. İkilinin ayrılığının ardından senaryo ekibinde de değişikliğe gidildi.

Yeni dönemde dizinin senaryosunu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler üstlendi. Yaşanan değişiklikler yalnızca senaryo ekibiyle sınırlı kalmadı. Ayrılıkların ardından daha önce yapımdan ayrılan bazı oyuncuların yeniden kadroya dahil olması da dikkat çekti.

YENİ PROJELERİ MAVİ ORKİDE OLDU

Kızılcık Şerbeti’ndeki görevlerinden ayrılan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kariyerlerindeki yeni durağı da belli oldu. İki senarist, yeni projeleri için NOW ile anlaşma sağladı. Medyapım tarafından hazırlanan Mavi Orkide’nin ocak ayında izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

Yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında yer alması beklenen yapımın hazırlıkları sürerken, dizinin oyuncu kadrosuna ilişkin gelişmeler de merak konusu oldu. Özellikle başrolde kimin yer alacağına ilişkin iddialar gündeme gelmeye başladı.

CANSU DERE İDDİASI GÜNDEMDE

Mavi Orkide’nin başrolü için adı geçen isimlerden biri de başarılı oyuncu Cansu Dere oldu. Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan oyuncunun yeni yapımla ekranlara dönebileceği konuşuluyor. Ancak Dere’nin projede yer alıp almayacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Cansu Dere, son olarak başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Yapımın ekran macerasının sona ermesinin ardından yeni bir televizyon projesinde görülmeyen oyuncunun Mavi Orkide iddiasıyla gündeme gelmesi, dizinin kadrosuna yönelik beklentileri artırdı.

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