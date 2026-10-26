Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru cevap herkesi şaşırttı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı. Satrançla ilgili soruda Zambiya cevabını veren yarışmacı, hayal kırıklığına uğradı. Doğru cevap ise herkesi şaşırttı.

Kaydet
|
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

TV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı.

ÖNERİLEN HABERLER
Altında alım fırsatı geldi mi? Uzman isim seviye verip, 3 şartı açıkladı!
TASARRUF ORTAĞIM

Altında alım fırsatı geldi mi? Uzman isim seviye verip, 3 şartı açıkladı!

DİKKAT ÇEKEN SANTRANÇ SORUSU

Yarışmacıya, "Hangi ülkenin, Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği ‘Büyük Usta’ unvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmamıştır?" sorusu yöneltildi.

Şıklar ise şöyle sıralandı:

A) Türkiye
B) Zambiya
C) Hindistan
D) Japonya

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru cevap herkesi şaşırttı
Başlık ResmiKim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru cevap herkesi şaşırttı

'ZAMBİYA' DEDİ, JAPONYA ÇIKTI

Şıklar arasında bir süre düşünen yarışmacı, cevabını Zambiya olarak belirledi. Ancak doğru cevap Japonya çıktı. Böylece 1 milyon TL’lik soruda yanlış cevap veren yarışmacı, büyük ödülün hayalini gerçekleştiremeden yarışmaya veda etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Enflasyonda beklentiler ayrıştı! Ekim TÜFE için son tahminler
TASARRUF ORTAĞIM

Enflasyonda beklentiler ayrıştı! Ekim TÜFE için son tahminler

JAPONYA'NIN NEDEN BÜYÜK USTASI YOK?

Satrançta en yüksek unvanlardan biri olan Büyük Usta, FIDE'nin belirlediği başarı kriterlerini karşılayan oyunculara veriliyor. Türkiye ve Hindistan'ın yanı sıra Zambiya'dan da bu unvana ulaşan sporcular bulunuyor. Japonya'da ise satranca benzeyen geleneksel strateji oyunu shogi çok daha yaygın olarak oynanıyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.