Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru cevap herkesi şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruda heyecan dolu anlar yaşandı. Satrançla ilgili soruda Zambiya cevabını veren yarışmacı, hayal kırıklığına uğradı. Doğru cevap ise herkesi şaşırttı.
TV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacı, 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı.
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DİKKAT ÇEKEN SANTRANÇ SORUSU
Yarışmacıya, "Hangi ülkenin, Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği ‘Büyük Usta’ unvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmamıştır?" sorusu yöneltildi.
Şıklar ise şöyle sıralandı:
A) Türkiye
B) Zambiya
C) Hindistan
D) Japonya
'ZAMBİYA' DEDİ, JAPONYA ÇIKTI
Şıklar arasında bir süre düşünen yarışmacı, cevabını Zambiya olarak belirledi. Ancak doğru cevap Japonya çıktı. Böylece 1 milyon TL’lik soruda yanlış cevap veren yarışmacı, büyük ödülün hayalini gerçekleştiremeden yarışmaya veda etti.
JAPONYA'NIN NEDEN BÜYÜK USTASI YOK?
Satrançta en yüksek unvanlardan biri olan Büyük Usta, FIDE'nin belirlediği başarı kriterlerini karşılayan oyunculara veriliyor. Türkiye ve Hindistan'ın yanı sıra Zambiya'dan da bu unvana ulaşan sporcular bulunuyor. Japonya'da ise satranca benzeyen geleneksel strateji oyunu shogi çok daha yaygın olarak oynanıyor.