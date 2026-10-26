Altında alım fırsatı geldi mi? Uzman isim seviye verip, 3 şartı açıkladı!

Ons altında geçen haftaki yüzde 4’lük düşüşün ardından yeni haftanın ilk işlemlerinde daha pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor. TSİ 06:05 itibarıyla ons 4.010 dolardan fiyatlanırken, gram altın 6.410 TL’den güne başladı. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, ons altında 3.985 dolar desteğinin önemini vurgulayarak “4.060 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor” dedi ve altının yeniden yükselişe geçmesi için 3 şartı açıkladı.

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Küresel piyasalarda altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan sert düşüşün ardından, yeni haftada ilk fiyatlamalarda pozitif bir görünüm öne çıkıyor.

Geçen haftayı yüzde 4,07 değer kaybıyla 3.996 dolardan tamamlayan ons altın, yaklaşık son 4 ayın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. 26 Ekim Pazartesi günü TSİ 06.05 itibarıyla 4.010 dolardan fiyatlanan ons altın, psikolojik önem taşıyan 4.000 dolar eşiğinin de üzerine çıktı.

Spot piyasada işlem gören 26 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.410 TL’den haftaya başladı. Gram fiyatı da yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyelerinden yukarı yöneldi.

Piyasalarda bir yandan Orta Doğu'daki gerilim, diğer yandan bu hafta açıklanacak merkez bankası kararları ve faiz beklentileri takip ediliyor.

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İRAN GERİLİMİ VE PETROL ETKİSİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik muhtemel yeni askeri saldırı seçeneğini gündemde tutması, enerji piyasaları üzerinden altın fiyatlarını etkiliyor.

Bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve petrol arzının aksaması, ham petrol fiyatlarını son ayların en yüksek seviyelerine taşımıştı. Analistler, “Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu beslemesi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına veya yeni faiz artışlarını değerlendirmesine yol açabilir. Faiz getirisi bulunmayan altın açısından bu senaryo, elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak baskı oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan jeopolitik risklerin yükselmesinin, altının güvenli liman talebini destekleyebileceği de ifade ediliyor.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENMİYOR

Altın fiyatları açısından haftanın en önemli gündem maddelerinden biri, 27-28 Ekim'de gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı olacak. FED, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti. Son enflasyon verileri ve petrol fiyatlarındaki artış, piyasaların faiz indiriminden ziyade sıkı para politikasının devamına odaklanmasına yol açtı.

Piyasa fiyatlamaları ekim toplantısında faizin sabit tutulması ihtimalini öne çıkarırken, aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir artış beklentisi güç kazanıyor.

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Analistler “FED'in bu hafta faizleri değiştirmemesi tek başına altın için destekleyici olmayabilir. Karar metninde enflasyonla mücadele vurgusunun korunması veya yeni faiz artışlarına kapının açık bırakılması, ons altındaki toparlanmayı sınırlayabilir. Buna karşılık, enerji kaynaklı enflasyon risklerinin geçici görüldüğüne yönelik mesajlar, altına nefes aldırabilir.” ifadelerini kullanıyor.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) kararları da küresel faiz görünümü bakımından izlenecek.

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TAHVİL FAİZLERİ GERİLİYOR

Bu arada ekim başında yüzde 5,30'un üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi, son günlerde yüzde 5 seviyesinin hemen altında seyrediyor. Dolar endeksi de 101,6 civarında daha sakin bir görünüm sergiliyor. Normal şartlarda tahvil getirilerindeki gerileme, altını destekleyebilecek bir tablo oluşturuyordu. Buna rağmen ons altında satışlar sürdü. Hisse senedi piyasalarındaki kayıplar sebebiyle teminat ihtiyacının artması, yatırımcıları altın dahil kazançlı veya likit pozisyonlarını satmaya yöneltebiliyor. Ayrıca gelecekte faiz artışı ihtimali de devam ederken; Dünya Altın Konseyi'nin ekim ayı raporunda da altındaki düşüşte vadeli piyasa pozisyonlarının azalmasına dikkat çekiyor.

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OLE HANSEN'DEN UYARILAR

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının öncelikle mevcut seviyelerde istikrar kazanıp kazanamayacağının izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Hansen'in teknik değerlendirmesine göre Ekim 2025 ve Temmuz 2026 diplerini birleştiren yükselen trend çizgisi, ons altında 3.985 dolar civarında destek sağlıyor. Bu seviyenin korunması, kısa vadede toparlanma ihtimalinin devamı açısından önem taşıyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise daha önce kırılan 4.060 dolar seviyesi ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 4.230 dolar civarındaki daha güçlü direnç gündeme gelebilir.

Ancak Hansen'e göre kalıcı bir toparlanma için yalnızca teknik desteklerin çalışması yeterli olmayacak. Enerji fiyatlarının istikrara kavuşması, merkez bankaları ve altın borsa yatırım fonlarından (ETF) gelen talebin sürmesi ve son dönemdeki uzun pozisyon tasfiyesinin sona erdiğine ilişkin işaretlerin de görülmesi gerekiyor.