Ocak ayında 121 dolarla rekor kıran ons gümüş, bugünkü işlemlerde 53,45 dolara kadar geriledi. Böylece gri metal, Kasım 2025’ten bu yana en düşük seviyelerini gördü. Yıl başından bu yana kayıp yüzde 25’e yaklaşırken; ABD’de yapay zekâ sektörüne ilişkin endişeler ve FED’in faiz politikasına yönelik belirsizlikler gümüşü de baskıladı.

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Küresel piyasalarda son dönemde sert fiyat hareketlerine maruz kalan gümüşte satış baskısı derinleşiyor. Ons gümüş, bugünkü işlemlerde 53,45 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 11 ayın en düşük seviyelerini gördü.

Ocak ayında 121 dolar ile ulaşılan rekor seviyelerin ardından yaşanan geri çekilme, değerli metalde beklentilerin de sorgulanmasına yol açtı. Gümüşün altına kıyasla daha sert dalgalanması, sanayi talebine ilişkin beklentilerden de kaynaklandı.

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2026’DA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ

Bugünkü işlemlerde TSİ 08:15 itibarıyla 54,05 dolardan fiyatlanan ons gümüşte haftalık kayıp yüzde 5,15 boyutuna ulaştı. Ekim ayında şimdiye kadar yüzde 10,55 gerileyen gümüş, yıl başından bu yana yaklaşık 24,57 düşüş yaşadı.

Gümüşte deprem! 11 ayın dibine geriledi

NASDAQ’DA SERT SATIŞ

Gümüşteki düşüşün arka planında ABD borsalarında teknoloji hisselerine yönelik satışların hızlanması da bulunuyor. Teknoloji endeksi Nasdaq, dünkü işlemlerde yüzde 2,6 geriledi. Böylece endeks, yaklaşık dört ayın en sert günlük düşüşlerinden birine sahne oldu.

Özellikle yapay zekâ yatırımlarıyla öne çıkan şirketlerdeki kayıplar, teknoloji sektörünün büyüme görünümüne ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

META VE NVIDIA DETAYI

Satış dalgasında Meta ve Nvidia hisselerindeki düşüş de dikkat çekti. Meta hisseleri yüzde 6,98 gerilerken, yapay zekâ çiplerinin önde gelen üreticilerinden Nvidia yüzde 4,4 değer kaybetti.

Meta’nın yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek amacıyla 2026 yılı yatırım harcamaları tahmininin alt sınırını 130 milyar dolardan 135 milyar dolara yükseltmesi yatırımcıların dikkatini çekti. Şirketin üçüncü çeyrekte 2,12 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı açıklaması da harcamaların finansmanı ve geri dönüş süresi konusundaki kaygıları artırdı.

Gümüşte deprem! 11 ayın dibine geriledi

YATIRIMCININ ENDİŞESİ…

Piyasadaki temel soru, yapay zekâ alanında milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı yapan şirketlerin bu harcamaları ne kadar sürede gelire ve kâra dönüştürebileceği… Yüksek maliyetler, finansman ihtiyacı ve yatırımların getirisine ilişkin belirsizlikler, teknoloji hisselerinde daha temkinli bir fiyatlamaya yol açıyor. Bu durum, yalnızca hisse senetlerini değil, teknoloji sektörünün büyüme beklentilerine bağlı olarak gümüş gibi emtia talebini de etkileyebilecek gelişme olarak değerlendiriliyor.

Gümüş, altından farklı olarak yalnızca yatırım ve tasarruf aracı değil; elektronik, elektrikli sistemler, güneş panelleri ve çeşitli sanayi uygulamalarında kullanılan önemli bir ham madde... Bu sebeple teknoloji sektöründeki satışlar, ekonomik büyümeye yönelik endişelerle birleştiğinde gümüşün sanayi talebine ilişkin beklentileri de zayıflatabiliyor.

FED’İN FAİZ POLİTİKASI

Gümüş fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer başlık ise ABD Merkez Bankasının (FED) faiz politikası… Enflasyonun yüksek kalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin fiyat baskılarını artırması, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizliği canlı tutuyor. Petrol fiyatlarının 110 doların üzerine çıkmasıyla birlikte piyasalarda enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretmesi ve para politikasının sıkı kalması ihtimali tartışılıyor. Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi sağlamayan altın ve gümüş gibi varlıkların elde tutma maliyetini artırıyor.

GÜMÜŞTE BEKLENTİLER

Analistler “Önümüzdeki dönemde gümüşün yönü FED’in faiz mesajları, ABD’de enflasyon ve petrol fiyatlarının seyri, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarından elde edeceği getiriler ve sanayi talebinin görünümüne bağlı olacak. Sert düşüşün ardından olası tepki alımları gündeme gelse de yüksek oynaklık, piyasada temkinli duruşun korunmasına sebep oluyor. Ekim zirvesine işaret eden 62 dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.