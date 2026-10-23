Petrolün varil fiyatı Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimlerle 115 dolara dayanarak savaş zirvesine yaklaştı. Öte yandan yapay zekaya yönelik endişeler yeniden alevlendi. Teknoloji hisselerinde sert satışlar yaşandı. Risk iştahının düşmesiyle birlikte altının ons fiyatı 4.000 doların altını gördü. Gümüş bir yılın dibine çekildi. Bitcoin ve küresel borsalar da satışlardan etkilenirken, ABD tahvilleri güvenli liman olarak öne çıktı.

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Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününe girerken sert hareketler yaşanıyor. Bir yandan petrol fiyatlarındaki yükseliş ve diğer yandan yapay zekâ sektörüne ilişkin kaygılar; altın başta olmak üzere kıymetli metaller, kriptolar ve küresel endeksler üzerinde ciddi satış baskısını beraberinde getirdi.

Brent petrolün varil fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 114,70 dolara kadar yükseldi ve mayıs ayından bu yana en tepe seviyesini gördü. Brent, Orta Doğu’daki savaşın başlarında 119,50 doları test etmişti. Böylece fiyatlar, savaş zirvesine de yaklaşmış oldu.

Petrol ve yapay zekâ şoku! Altın, gümüş, Bitcoin ve borsalar…

PETROL ZİRVEYE YAKLAŞTI

Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında;

- Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan hedeflerine saldırılarını artırdı. Son olarak Kızıldeniz’deki Yanbu limanı hedef alındı.

- ABD ve İsrail’in gelecek ayki ara seçimlerden sonra yeni operasyonlar için planlar hazırladığı ve İran'ın enerji altyapısının önemli bir hedef olabileceği ileri sürüldü.

- Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik tehditler devam ediyor.

- Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tarafların enerji alt yapılarını ateş altına alması da tedirginliği artırıyor.

Bölgesel gerilimlerdeki bu tırmanış, petrol arzına yönelik endişeleri de artırarak fiyatlar üzerindeki risk primini yukarı taşıyor.

Petrol ve yapay zekâ şoku! Altın, gümüş, Bitcoin ve borsalar…

YAPAY ZEKÂ ENDİŞELERİ

Öte yandan küresel piyasalarda yapay zekâ hisselerine yönelik soru işaretleri de yeniden öne çıktı. Sektörde daha fazla sermaye ihtiyacı ve harcamalara karşılık, “bu yatırımların kısa vadede dönüş sağlamayabileceği” yönündeki korkular satış baskını beraberinde getirdi. Meta, negatif nakit akışı bildirdi ve sermaye harcaması tahminini yükseltti. Nvidia CEO’su Jensen Huang ise yapay zekâ geliştirme sürecinde sermayenin giderek azaldığını düşündüğünü söyledi.

ABD’de teknoloji endeksi Nasgaq dünkü işlemlerde yüzde 2,9 geriledi ve son haftaların en hızlı günlük değer kaybını yaşadı. Nvidia yüzde 4,40, AMD yüzde 8,1, Amazon yüzde 4,47, Microsoft yüzde 2,23, Meta yüzde 6,98, Alphabet yüzde 3,08 değer kaybetti.

ALTIN, GÜMÜŞ, BİTCOİN…

Yapay zekâ balonu tartışmaları yeniden alevlenirken, hisse senetlerindeki düşüşe karşı nakde dönüş hamleleri alternatif piyasalarda satış baskısını beraberinde getirdi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,81 geriledi ve 4.024 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde en düşük 3.986 dolara kadar gerileyen ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.015 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

Gümüş ise bugünkü işlemlerde 53,45 doları gördü ve Kasım 2025’ten bu yana en dip noktaları test etti. Yapay zekâ sektöründen gelecek talebe doğrudan bağlı olan gümüş fiyatları, teknoloji hisselerindeki gerilemeden daha fazla etkileniyor.

Kripto varlık Bitcoin ise dünkü işlemlerde yüzde 3,22 geriledi ve 81.315 dolara düştü. Bu sabahki işlemlerde BTC, 81 bin 750 dolardan fiyatlanıyor.

ABD TAHVİLLERİ VE BORSALAR

Dikkat çeken bir fiyatlama da ABD tahvillerinde yaşanıyor. Hisse senetlerinden kaçan paranın güvenli liman olarak tahvillere yönelmesi, getirilerde düşüşü destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi bir ay aranın ardından yüzde 5 seviyesinin altına geriledi.

Bu sabah Asya borsalarında da satış eğilimi öne çıkıyor. Japonya borsasında yüzde 1,7 olan düşüşü boyutu G. Kore borasında yüzde 2,3’ü aştı. Çin endekslerindeki değer kaybı da yüzde 1’i aştı.