Altında sert düşüş! Ons 11 haftanın dibinde…

Petrolün 112,50 dolara kadar yükselmesi, küresel enflasyon endişelerinin artması ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi altında sert düşüşü tetikledi. TSİ 20:30 itibarıyla 4.040 dolara kadar gerileyen ons altın, 3 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Nasdaq endeksinde yüzde 2,5’i aşan düşüş de “nakde geçme eğilimini” güçlendirerek altını baskıladı. Spot piyasada gram altın 6.450 TL’ye çekildi.

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Küresel piyasalarda altın fiyatlarında şok satışlar yaşanıyor. TSİ 20:30 itibarıyla ons altın 4.040 dolara kadar geriledi ve yaklaşık 11 haftanın en düşük seviyelerine indi. Altındaki günlük kayıp ise yüzde 2’nin de üzerinde gerçekleşiyor.

Bu arada spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da yüzde 2,2 kayıpla 6.450 TL’ye geriledi.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler artarken, güvenli liman olarak görülen altının yükselmek yerine değer kaybetmesi, yatırımcıların dikkatini çekti. Bu görünümde, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini yeniden bozması ve FED’in para politikasına ilişkin faiz artışı ihtimalinin öne çıkması etkili oldu.

PETROL, ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşün öne çıkan nedenlerinden biri petrol piyasasında yaşanan sert yükseliş oldu. Brent petrolün varil fiyatı 112,50 dolara kadar çıkarak mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelerini test etti.

Suudi Arabistan’da Husilerin saldırılarını yeniden başlatması, enerji altyapısının zarar görebileceği ve bölgesel çatışmaların genişleyebileceği endişelerini artırdı. Körfez bölgesindeki arzın kesintiye uğraması ihtimali, petrol fiyatlarına jeopolitik risk primi olarak yansıdı.

Enerji maliyetlerinin artması, tüketici fiyatları üzerindeki baskının daha uzun süre devam edebileceği endişesini güçlendiriyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesi veya faizleri daha da yükseltmesi ihtimalini artırıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hâle geliyor. Dolayısıyla petrol kaynaklı enflasyon endişeleri, mevcut tabloda altına destek vermek yerine fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

FED’İN FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ

ABD’de son açıklanan tüketici ve üretici enflasyonu verileri beklentilerin üzerinde gelmişti. Bugün haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki gerileme, iş gücü piyasasının dirençli kaldığına işaret ederek enflasyonla mücadelede daha sıkı para politikası uygulanabileceği beklentisini güçlendirdi.

Piyasalar, FED’in 27-28 Ekim’deki toplantısında faizleri sabit tutmasını büyük ölçüde beklerken, asıl dikkat aralık ayındaki muhtemel faiz artışına çevrildi.

CME FEDWatch verilerine göre yatırımcılar, ekim toplantısında faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 16 olarak fiyatlıyor. Aralık ayında ise faiz artışı olasılığı yüzde 90 seviyesine kadar çıkıyor.

FED’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmak için yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi de piyasaların gündeminde bulunuyor. Gelecek hafta perşembe açıklanacak verinin, FED politikası ve altın fiyatları için de kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı, dolar endeksinin 101,60 civarında görece sakin seyretmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5’in altına gerilemesine rağmen ons altının düşüşünü sürdürmesi oldu. Normal şartlarda doların zayıflaması ve tahvil faizlerinin gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan ve faiz getirisi olmayan altını destekleyebiliyor.

Piyasaların faiz indiriminden faiz artışına doğru değişen beklentileri, enerji kaynaklı enflasyon riski ve yatırımcıların pozisyonlarını yeniden düzenlemesi, söz konusu desteğin etkisini sınırladı.

NASDAQ’TAKİ DÜŞÜŞÜN ETKİSİ

ABD borsalarında, özellikle teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinde gün içinde yüzde 2,5’i aşan düşüş yaşanması da altın piyasası açısından izlenmesi gereken gelişmeler arasında yer alıyor. Hisse senetlerindeki sert satışlar normal şartlarda yatırımcıları güvenli limanlara yöneltebilir. Ancak piyasalarda nakde geçme eğiliminin güçlendiği dönemlerde yatırımcılar, zararlarını karşılamak veya risklerini azaltmak amacıyla altın gibi likit varlıklardaki pozisyonlarını kapatabiliyor.

Altında sert düşüş! Ons 11 haftanın dibinde…

GÖZLER 4.000 DOLAR EŞİĞİNDE

Analistler “Altında 4.000 dolar seviyesi psikolojik açıdan önemli bir eşik hâline geldi. Piyasalar bir taraftan Suudi Arabistan ve Körfez bölgesindeki gelişmeleri, diğer taraftan petrol fiyatlarının enflasyon ve FED politikası üzerindeki etkilerini takip ediyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak PCE verisi ve FED’in ekim toplantısından gelecek mesajlar da fiyatlamalarda belirleyici olacak. Petrol fiyatlarının yüksek kalması ve aralık ayında faiz artışı beklentisinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Buna karşılık jeopolitik gerilimin tırmanması veya enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, güvenli liman talebini yeniden öne çıkarabilir” görüşünü aktarıyor

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