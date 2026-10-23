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Ekonomi

ATM’ler talebi karşılayamıyor! Arıza, sıkışma, nakit yetersizliği…

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ATM’ler talebi karşılayamıyor! Arıza, sıkışma, nakit yetersizliği…
Başlık ResmiATM’ler talebi karşılayamıyor! Arıza, sıkışma, nakit yetersizliği…

Türkiye’de sayıları Temmuz 2026 itibarıyla 56 bin 814’e yükselen ATM’lerde yaşanan arızalar, nakit yetersizliği ve para sıkışması haftada 1.500’ü aşkın şikâyete konu oluyor.

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Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Maaş günlerinde nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, çalışmayan cihazlar nedeniyle başka ATM’lere yönelmek zorunda kalıyor. Alternatiflerin sınırlı olduğu ilçelerde ise tek ATM’nin devre dışı kalması, vatandaşın hesabındaki paraya erişimini güçleştiriyor. Yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların nakit çekim tutarları yükselirken ATM’lerin fiziksel banknot kapasitesi aynı hızda artmıyor. Cihazlardaki nakit, yüksek tutarlı işlemler nedeniyle daha kısa sürede tükenebiliyor. ATM’lerin daha sık doldurulması ise nakit taşıma, güvenlik, personel ve saha operasyonu maliyetlerini artırıyor. Talebin doğru hesaplanamaması durumunda cihazlar gün içinde hizmet dışı kalabiliyor. ATM’lerdeki bir diğer önemli sorun, işlem sırasında paranın cihazda kalması. Donanımsal arızalar, banknotların fiziksel durumu ve para sayma mekanizmasındaki problemler para sıkışmasına yol açabiliyor. Para yatırırken tutarın hesaba geçmemesi veya para çekme işlemi sırasında hesabın borçlandırılmasına rağmen nakdin teslim edilmemesi de tüketici mağduriyetleri arasında yer alıyor.

TAŞRADA ARIZA, EK MASRAF

Tek ATM’ye bağımlı yerleşimlerde cihazın arızalanması veya parasının bitmesi, vatandaşın başka bir noktaya gitmesini gerektiriyor. Emekliler, maaşını nakit olarak kullananlar ve ulaşım imkânı kısıtlı vatandaşlar bu durumdan fazla etkileniyor. Başka bir ATM’ye ulaşmak için yapılan yolculuk hem zaman hem de ulaşım masrafı oluşturuyor.

ÜST ÜSTE AKSAKLIK OLMAMALI

Aynı ATM’de üç kez üst üste para çekme işleminin gerçekleştirilememesi veya işlemin sonuçlandırılamaması, tekrarlayan hizmet aksaklığı olarak şikâyete konu olabiliyor. Tüketici dernekleri, şikâyetlerin düzenli olarak takip edilmesini, tekrarlanan problemlerde mağduriyeti giderecek mekanizmaların işletilmesini istiyor.

DÜZENLİ BAKIM ŞART

Sahada bakım ve arıza tespiti yapan teknik uzmanlara göre cihazın arızayı merkezî sisteme bildirmesi, sorunun aynı anda giderildiği anlamına gelmiyor. Düzenli bakım, arıza kayıtlarının analiz edilmesi ve sık sorun çıkaran cihazların yenilenmesi, kesintileri azaltabilecek başlıca uygulamalar arasında yer alıyor.

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