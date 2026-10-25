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Ekonomi

"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı

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"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı
Başlık Resmi"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı

İslam Memiş, 2027 yılının finansal piyasalar ve ekonomi açısından önemli değişimlere sahne olacağını söyledi. Gençlere 'servet oluşturma' konusunda da tavsiyelerde bulunan Memiş, yatırımcıların önümüzdeki dönemde kazançtan çok varlıklarını nasıl koruyacaklarına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı YouTube programında hem gençlerin finansal geleceğine hem de küresel piyasalarda yaşanabilecek değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2027 yılının finans dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini öne süren Memiş, yatırımcıların alışılmış stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

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"2027 YILI GERÇEK ANLAMDA BİR DEĞİŞİM YILI"

2026 yılını finansal piyasalar açısından manipülasyon yılı olarak nitelendiren İslam Memiş, gelecek yıl yeni düzenlemelerin ve değişen piyasa koşullarının öne çıkacağını söyledi.

"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı
Başlık Resmi"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı

Memiş, "2027 yılı gerçek anlamda bir değişim yılı. Ülkelerin finansal piyasalar ve ekonomiyle ilgili yeni yasalarla, yeni kanunlarla birlikte yeni bir çerçeve çizilecek" dedi.

Yatırımcıların bundan sonraki süreçte yalnızca hangi varlığın ne kadar yükseleceğine odaklanmaması gerektiğini belirten Memiş, güvenli yatırım ve uzun vadeli stratejilerin önem kazanacağını dile getirdi.

Dijital para sistemine geçiş sürecinin de sancılı olabileceğini söyleyen Memiş, önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda köklü değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.

"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı
Başlık Resmi"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı

GENÇLER NASIL ZENGİN OLACAK?

Programda gençlerin nasıl servet oluşturabileceği sorusuna da cevap veren Memiş, para kazanmaktan önce kişinin kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Gençlere mutlaka bir hedef belirlemeleri çağrısında bulunan Memiş, üniversite diploması ve sertifika biriktirmenin tek başına başarıyı garanti etmediğini ifade etti.

Gençlerin küçük yaşlardan itibaren birikim alışkanlığı kazanması gerektiğini belirten Memiş, tek bir gelir kaynağına bağlı kalmak yerine ek gelir oluşturmanın da önemli olduğunu aktardı.

"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı
Başlık Resmi"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı

"EVİ OLMAYAN ARABA ALMASIN"

Gençlerin kazandıkları parayı nasıl değerlendirmeleri gerektiğine ilişkin önerilerde de bulunan Memiş, barınma ihtiyacının öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

Memiş, "Evi olmayan araba farz değildir. Farz olan evdir. İlk önce barınma ihtiyacını gidermen lazım" ifadelerini kullandı.

"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı
Başlık Resmi"2026 manipülasyon yılı" diyen İslam Memiş, '2027' senaryosunu anlattı

Altın ve gümüşün uzun vadeli birikim açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, gençlerin hedef belirleyerek hareket etmelerini önerdi. E-ticaret ve e-ihracatın sunduğu fırsatlara da değinen Memiş, dijital teknolojilerin gelir elde etmek amacıyla daha etkin kullanılabileceğini belirtti.

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