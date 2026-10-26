Petrolde yükseliş ve altında düşüşün damga vurduğu ekim ayında enflasyona ilişkin son tahminler geldi. Ekonomistlerin aylık TÜFE tahminleri %1,90 ile %2,53 gibi geniş aralıkta kalarak birbirinden ayrıştı. Gıda ve giyim fiyatları ile ulaştırma hizmetlerindeki artışların enflasyona etkisi merak ediliyor. Buna karşılık iç talepteki yavaşlama ve fon piyasasında yaşanan gelişmelerin fiyat artışlarını frenleyebileceği değerlendiriliyor.

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselişi ve altındaki geri çekilme gündemdeki yerini korurken, yurt içinde gözler enflasyonun seyrine çevrildi. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistlerin son tahminleri, fiyat artışlarının hızına ilişkin farklı beklentilere işaret etti.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, ekim ayı enflasyonunun yüzde 1,90 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade ederek “Aylık fiyat artışının bu seviyede kalması halinde, geçen ay yüzde 30'un altına gerileyen yıllık enflasyondaki düşüşün, bu ay yüzde 29'un da altına doğru devam etmesi mümkün olabilecek. Çekirdek enflasyon göstergelerinden C endeksinde ise aylık artışın yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini ve yıllık oranın yüzde 28'lere gerilemesini bekliyoruz” paylaşımında bulundu.

‘BAZ ETKİSİ’ DÜŞEBİLİR

Tokalı, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesinde korurken, kasım ve aralık aylarında devreye girecek düşük baz etkisinin yıllık enflasyondaki düşüşü sınırlayabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, son dönemde yaşanan fon krizinin iç talep üzerindeki muhtemel etkilerinin de yıl sonu enflasyon görünümünde belirleyici olacağını vurguladı.

Enflasyonda beklentiler ayrıştı! Ekim TÜFE için son tahminler

GIDA FİYATLARI

Ekim ayı fiyatlamalarında işlenmemiş gıdada yönün yukarı döndüğünü belirten Tokalı; buna rağmen hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatlarındaki aylık artışın, geçmiş ekim aylarına kıyasla sınırlı kalabileceğini öngördü. Otomotiv ve ev eşyası gibi dayanıklı tüketim mallarında fiyat değişimlerinin sınırlı olması da enflasyonu destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Buna karşılık Tokalı; ulaştırma hizmetleri ile giyim fiyatlarındaki mevsimsel yükselişin, aylık enflasyonu yukarı çekebilecek riskler arasında bulunduğunu belirtiyor.

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AKBANK'IN BEKLENTİSİ

Akbank Ekonomik Araştırmalar'ın fiyat gözlemleri ve model sonuçlarına dayanan tahminleri ise daha yüksek bir görünümüne işaret ediyor. Kurumun ekim ayı TÜFE tahmininde medyan yüzde 2,50, ortalama yüzde 2,53 olurken; tahmin aralığı yüzde 2,4-2,7 olarak açıklandı. Bu gerçekleşme halinde yıllık enflasyonun yüzde 29,7 civarında yatay seyretmesi bekleniyor.

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya; ekim enflasyonunun “tahminlerinin altında kalmasının mümkün olabileceğini” de belirterek “Son üç aydaki gerçekleşmeler tahmin aralıklarının alt sınırına yakın seyretti. Gıda ve giyim fiyatları da sürprizlere açık. Talep koşullarındaki zayıflamanın boyutunun da henüz tam ölçülememesi bu ihtimali destekleyen unsurlar arasında yer alıyor” paylaşımında bulundu. Sarıkaya, 2026 yılının yüzde 30 civarında enflasyonla tamamlanabileceği beklentisini de hatırlattı.

Enflasyonda beklentiler ayrıştı! Ekim TÜFE için son tahminler

İÇ TALEPTE YAVAŞLAMA

Sarıkaya; enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye ilişkin işaretlerin güçlendiğini ve bunun orta vadeli görünüm açısından önem taşıdığını da vurguluyor. Sıkı para politikasının reel ekonomi üzerindeki etkilerinin belirginleşmesi, altın kaynaklı servet etkilerinin zayıflaması ve fon piyasasında yaşanan gelişmelerin iç talep üzerindeki yansımalarının derinleşmesi, fiyat artışlarını sınırlayabilecek unsurlar olarak değerlendiriliyor.

MUHTEMEL RİSKLER

Sarıkaya; jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatları üzerinden üretim maliyetlerini artırması ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin, dezenflasyon sürecini zorlaştırabileceği riskine de dikkat çekti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ortasında yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, aylık TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,11 olarak kaydedilmişti.

TÜFE’ye ilişkin farklı tahminler öne çıkarken; açıklanacak veriler, TCMB'nin önümüzdeki dönemde faiz politikasına ilişkin hareket alanı açısından da önem taşıyacak.