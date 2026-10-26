Orta Doğu’da yeni saldırı endişeleri ile petrol fiyatları, geçen hafta 117 dolar sınırına kadar yükselmiş ve 6 ayın zirvesine çıkmıştı. Brent, yeni haftaya ise yüzde 2 düşüşle başladı. Katar’ın yeniden diplomatik temaslarda bulunduğu yönündeki haberler fiyatlardaki düşüşte etkili olurken; TSİ 06:00 itibarıyla Brent 114,40 dolardan fiyatlandı. Buna karşılık Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırıları, enerji arzına ilişkin riskleri canlı tutuyor.

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Küresel enerji piyasalarında gözler, Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının yeni haftadaki seyrine çevrildi. Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla geçen hafta yüzde 6,2 yükselen Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 117 doların hemen altında kapanmıştı. Böylece Brent, 2022 ortalarından bu yana en yüksek haftalık kapanış seviyesine ulaşmıştı.

Yeni haftanın ilk işlemlerinde ise fiyatlarda geri çekilme gözlemleniyor. Brent petrol, TSİ 06.00 itibarıyla yaklaşık yüzde 2 düşüşle 114,40 dolar seviyesinden fiyatlandı.

Geçen haftaki hızlı yükselişin ardından gelen kâr satışlarının yanı sıra Orta Doğu’daki diplomatik temasların gerilimi azaltabileceğine yönelik beklentiler, düşüşte etkili oldu.

Petrolde dikkat çeken düşüş! Fiyatlar 6 ayın zirvesinden döndü

YENİDEN DİPLOMATİK ÇABALAR

Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yeni bir askerî harekât ihtimalinin gündemde olduğu, Tahran’ın ise muhtemel saldırılara karşılık vermeye hazırlandığı yönündeki gelişmeler, piyasalardaki belirsizliği artırmıştı.

Katarlı arabulucularının bu hafta sonunda Tahran’da bulunduğuna ilişkin yeni haberler ise “diplomatik kanalların devreye girebileceği” beklentisini tekrar canlandırdı. Ancak görüşmelerin kapsamı ve somut bir anlaşmaya ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

S. ARABİSTAN - HUSİ ÇATIŞMALARI

Öte yandan Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar hafta sonunda yoğunlaştı. Husiler, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki Sana ve diğer bölgelere yönelik operasyonlarına karşılık olarak, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığını ileri sürdü. Bölgedeki saldırıların enerji altyapısına ve petrol sevkiyat güzergâhlarına yayılma ihtimali, küresel arz açısından risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Buna karşılık Orta Doğu’dan yapılan ham petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere yaklaştığına ilişkin veriler, arz endişelerinin daha fazla artmasını önlüyor.

Petrolde dikkat çeken düşüş! Fiyatlar 6 ayın zirvesinden döndü

PETROLDE BEKLENTİLER

Bu hafta İsrail’de yapılması beklenen seçimler ve gelecek hafta ABD’de gerçekleştirilecek ara seçimler sonrasında İran’a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği endişesine dikkat çeken uzmanlar “Bu durum, petrol fiyatlardaki düşüşün kalıcı olup olmayacağına ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Piyasalarda bundan sonraki yönü, diplomatik temasların ilerleyip ilerlemeyeceği ve çatışmaların petrol üretimi ile sevkiyatına fiilen zarar verip vermeyeceği belirleyecek.” ifadelerini kullanıyor.

Emtia Stratejisti Ole Hansen de “Şimdilik, bölgeden yapılan ham petrol ihracatı, alternatif güzergahlar ve lojistik düzenlemeler sayesinde nispeten dirençli kaldı. Bununla birlikte piyasa, daha fazla saldırının üretim, işleme veya ihracat altyapısına zarar verebileceği ve sevkiyatlarda da kolayca çözülemeyecek aksamaların yaşanabileceği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.” görüşünü dile getirdi.