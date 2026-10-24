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"Kızılcık Şerbeti" yeni bölüm fragmanında Ceren Karakoç göründü! Nursema geri mi döndü?

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"Kızılcık Şerbeti" yeni bölüm fragmanında Ceren Karakoç göründü! Nursema geri mi döndü?
Başlık Resmi"Kızılcık Şerbeti" yeni bölüm fragmanında Ceren Karakoç göründü! Nursema geri mi döndü?

Ekran macerasına 5.sezonuyla devam eden Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Kızılcık Şerbeti 145. bölüm fragmanına Nursema ile Asil'in mezarlıktaki sahnesi damga vurdu. Fragmanı izleyen dizi severler Nursema karakterinin akıbetini merak ediyor. Peki, Nursema geri mi döndü?

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|
Özge Yiğit
ÖZGE YİĞİT

Kızılcık Şerbeti'nin 4.sezon finalinde geçirdiği kaza ardından herkesin ölü bildiği Nursema, 145. bölüm fragmanında yeniden görüldü. Mezarlıktaki yüzleşmede Nursema'nın Asil'e söyledikleri dikkat çekti. Nursema'nın Asil'e "Ben gider gitmez ailemin üzerine kabus gibi çökmen, babamı o hale sokacak kadar hırslanman, hepsi beni sevdiğin için miydi?" sözleriyle hesap sorduğu görüldü.

"Kızılcık Şerbeti" yeni bölüm fragmanında Ceren Karakoç göründü! Nursema geri mi döndü?
Başlık Resmi"Kızılcık Şerbeti" yeni bölüm fragmanında Ceren Karakoç göründü! Nursema geri mi döndü?

NURSEMA GERİ Mİ DÖNDÜ?

Kızılcık Şerbeti'nin geride bıraktığımız sezonun finalinde Nursema'nın İlhami'yle birlikte kazada hayatını kaybettiği gösterilmişti. 5. sezonun ilk bölümünde ise Abdullah ve Ulvi, iki karakterin mezarı başında görünmüştü. Karaktere hayat veren Ceren Karakoç da diziden çıkarılmasının ardından bir veda paylaşımında bulunmuş, Nursema'nın sonunu böyle beklemediğini yazmıştı. Ancak senaryo ekibindeki değişikle Nursema'nın hikayesine devam kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı "geri dönüş" haberi ardından Ceren Karakoç’un Nursema karakteriyle geri döneceği "Kızılcık Şerbeti" bölümünün fragmanı yayınlandı.

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