Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim! UEDAŞ elektrik kesintisi programı
Bursa elektrik kesintisi 30 ve 31 Ekim 2026 tarihlerinde şebeke bakım, trafo değişimi ve altyapı çalışmaları kapsamında birçok ilçede uygulanıyor. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve diğer ilçelerde belirli mahalle ve sokaklarda enerji kesintileri planlandı. Vatandaşlar, elektriklerin hangi bölgelerde kesileceğini ve yeniden ne zaman verileceğini araştırıyor.
Bursa'da 30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günleri elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle farklı saat aralıklarında kesintiler yaşanacak. UEDAŞ tarafından yayımlanan programa göre Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinin belirli mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30-31 EKİM
GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Ekim Cuma
09:00-17:00
Kesinti nedeni: OG manevra için kesinti
İl: Bursa
İlçe: Gemlik
Mahalle: Umurbey
Sokak: 10 Nolu, 9 Nolu Gemlik
09:00-17:00
Kesinti nedeni: OG manevra için kesinti
İl: Bursa
İlçe: Gemlik
Mahalle: Cihatlı
Sokak: Yalova Yolu
09:00-17:00
Kesinti nedeni: AG hat bakımı
İl: Bursa
İlçe: Gemlik
Mahalle: Cihatlı
Sokak: Cihatlı, 10 Nolu Cihatlı, 9 Nolu Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı, 2 Nolu Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı
31 Ekim Cumartesi
13:00-18:00
Kesinti nedeni: OG hat bakım
İl: Bursa
İlçe: Gemlik
Mahalle: Küçükkumla
Sokak: Haydariye Yolu
09:00-11:00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
İl: Bursa
İlçe: Gemlik
Mahalle: Eşref Dinçer
Sokak: 312 Nolu Ova, 326 Nolu, 317 Nolu
09:00-11:00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
İl: Bursa
İlçe: Gemlik
Mahalle: Adliye
Sokak: 3 Nolu Adliye, 9 Nolu Adliye
İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Ekim Cuma
İnegöl
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: Trafo değişimi
Mahalle: Hocaköy
Sokaklar: 5671, 5684, 5668, 5653, Hocaköy Dere Yanı, Sarıpınar Yolu, 5652, 5681, 5680, 5664, 5683, 5685, 5682, 5669, 5665, Hocaköy Doğanyurdu, Hocaköy İnegöl, Hocaköy Çeltikçi, 5674, 5658, 5686, 5677, 5670, 5657, Hocaköy Merkez, 5673, Hocaköy Cami, 5672, 5679, 5676.
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: Trafo değişimi
Mahalle: Kemalpaşa
Sokaklar: Görselde belirtilmemiş.
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
Mahalle: Karahasanlar
Sokaklar: 2710, Karahasanlar, 2707, 2705, 2708, 2704, 2703, 2709, 2706.
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
Mahalle: Babaoğlu
Sokaklar: 2753, Babaoğlu, 2754, 2751.
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
Mahalle: Sülüklügöl
Sokaklar: 2653, 2650, 2651, 2654, 2655, 2652, Sülüklügöl Karahasanlar, Sülüklügöl.
Saat: 15.00 ile 16.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Süleymaniye
Sokaklar: Mimar Sinan, Nehir, Atlas, Şehit Er Arif Karşı.
Saat: 15.00 ile 16.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Burhaniye
Sokaklar: Kemalettin Sami Paşa, Halimağa, Şehit Er Turan Çulfa, Fazilet, Şahin, Hatıra, Hazine, Mimar Sinan, İhlas, Gündoğan, Şehit Er Erhan Yılmaz.
Saat: 16.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Turgutalp
Sokaklar: Barbaros, Kemalettin Sami Paşa.
Saat: 16.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Burhaniye
Sokaklar: Kemalettin Sami Paşa.
Saat: 17.00 ile 18.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Burhaniye
Sokaklar: Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer, Lakşe, 2. Okul, Ali Galip, Ali Çilek, Edirne, İrfaniye, Peşteli, Park Yolu.
Saat: 17.00 ile 18.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Süleymaniye
Sokaklar: Özdeğirmen, Açelya, Şehit Er Fahri Sevim, Park Yolu, Güney Kanal, 1. Atalar, Zeynelbey, 1. Park, Altay.
31 Ekim Cumartesi
İnegöl
Saat: 09.00 ile 11.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Fındıklı
Sokaklar: 1955, 1953, 1956, Fındıklı Akbaşlar.
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: OG hat bakımı
Mahalle: Çayyaka
Sokaklar: 5088, 5074.
Saat: 10.30 ile 12.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Kemalpaşa
Sokaklar: Paşaören, Mahmut Esatbey, Güler, Emin, Demirel, İsmail Çetinkaya, Cihan, Cihat, Adnan Menderes.
Saat: 10.30 ile 12.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Turgutalp
Sokaklar: Mahmut Esatbey, Yusuf Alper, Çiğdem, Malazgirt, İsmail Hakkı Timur, 1. Şafak, Merih, Neşe, Goncagül, Keskin, Tınaz Tepe, Mimar Sinan, 2. Zambak, Fidanlık.
Saat: 11.00 ile 14.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Olukman
Sokaklar: 2450, Olukman Bayramşah, 2453.
Saat: 11.00 ile 14.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Bayramşah
Sokaklar: Görselde belirtilmemiş.
Saat: 13.00 ile 14.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Turgutalp
Sokaklar: Uzay, Üniversite, Özçelik, Özsarmaşık, Gazi Osman Paşa, Yasemin, Turgutalp, Barbaros, Emre, Öztuna, Malazgirt, Mahmut Esatbey, Fevzi Çakmak.
Saat: 13.00 ile 14.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Kemalpaşa
Sokaklar: Hocaköy Yolu, Derman, Mert, 1. Çilek, Paşaören, Mahmut Esatbey, Konak.
Saat: 14.00 ile 15.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Kemalpaşa
Sokaklar: Şanlı, Batuhan, Hocaköy Yolu, Demirci Ahmet Usta, Güler, Ulus, Gülçiçek, Mert, Ahmet Türkel, Ali Ağa Deresi, Terazi Kavak, Sarı, Hicran, Efsane, Kartal, 1. Dürüst, Konak, Ece, Demirel, Şehit Er Yılmaz Güneş.
Saat: 15.00 ile 16.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Kemalpaşa
Sokaklar: Hicran, Adnan Menderes, Demirel, Paşaören, Kartal, Gülçiçek, Durak, Ilıca, Gelincik, Güler, 2. Uludağ, Ahmet Türkel, Şelale, Emin, Sülün, Sarnıç, Topçular, Hasret, Kurban, Konak, Çınar.
Saat: 09.00 ile 10.30
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Turgutalp
Sokaklar: Kula, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan, Göçmen Camii, Fabrika, Çimen, Kemalettin Sami Paşa.
Saat: 16.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Kemalpaşa
Sokaklar: Ahmet Türkel, Ahıska, Şehit Ömer Halisdemir, Durak, Bizim, Bizim Sokak Sonu, Gelincik, Varlık, Serçe, Sülün, Yaren.
Saat: 16.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Hocaköy
Sokaklar: 5656.
GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
31 Ekim Cumartesi
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: İpekyolu
Sokaklar: Kanuni Sultan Süleyman, Biruni, Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Dördüncü Murat, Şeyh Galip, Şehit Yarbay İlker Çelikcan, Zeynep Hatun, Fatih Sultan Mehmet, Nabi.
MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Ekim Cuma
Mudanya
Saat: 13.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: Ağaç kesimi
Mahalle: Göynüklü
Sokaklar: Anadolu, Ded ealtı, Göynüklü Merkez, Avdan, 3016, 3007, 3001, Kaldırım, Kumsal, 3000, Çiğdemlik, Küçük, Saklı Bahçe, Bahçe Aralığı, 1. Gülbahçe, Çınarönü, Kocabağlar, Osmanlı Evleri.
MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
31 Ekim Cumartesi
Mustafakemalpaşa
Saat: 09.30 ile 17.30
Kesinti nedeni: Bina bakımı
Mahalleler: Yavelli, Ormankadı, Doğancı, Ovaazatlı, Kumkadı, Atariye, Yamanlı, Cumhuriyet
Sokaklar: Yavelli, Ormankadı, Doğancı, Korucu Ethem, Çakıroğlu, Kavaklıkuyu, Bilgiç, Seymen, Sayıtoğlu, Kahveci, Cinci Mehmet, Ovaazatlı Koru, Pirenli, Böcekçi, Guguş Hasan, Coşkun, Köse Halil, Sakin, Kadir Usta, Ovaazatlı Er, Ovaazatlı Tepecik, Ovaazatlı Konuk, Hal (Orta), Hacıbaba, Mehmet Tunca, Abbasoğlu, Yunus, Ata Evler, Macır, Memiş, Korucu Halil, İsa Mehmet, Dokuz Kavaklar Mevkii, Ovaazatlı, Cinci Mehmet (Yeni), Mışıllı, İsaoğlu, Hal, Mazlum, Ovaazatlı Gazi, Ata, Kuruoğlu, Kumkadı, Kaldırım Başı Oğlaktepe Mevkii, Yamanlı.
31 Ekim Cumartesi
Mustafakemalpaşa
Saat: 10.00 ile 12.00
Kesinti nedeni: OG fiziki irtibat
Mahalleler: Garipçetekke, Karaoğlan, Yavelli, Doğancı, Dorak, Atariye, Züferbey, Onaç, Ovaazatlı, Kadirçeşme, İncealipınar, Cumhuriyet, Uğurlupınar, Söğütalan, Taşpınar.
Sokaklar: Garipçetekke, Kara Oğlan, Yavelli, Doğancı, Dorak, Kaldırım Başı Oğlaktepe Mevkii, Onaç, Kadirçeşme, İncealipınar, Uğurlupınar, Söğütalan, Taşpınar.
NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Ekim Cuma
Saat: 12.00 ile 18.00
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: 30 Ağustos Zafer
Sokaklar: 112 (520), 115 (520), 117 (520).
Saat: 16.00 ile 17.30
Kesinti nedeni: Trafo bakımı
Mahalle: Konak
Sokak: Lefkoşe.
31 Ekim Cumartesi
Saat: 09.00 ile 10.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Altınşehir
Sokak: 214 (280).
Saat: 09.00 ile 14.00
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması
Mahalle: Esentepe
Sokaklar: 1. Gaye, Güzel (160).
Saat: 11.00 ile 13.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalleler: 30 Ağustos Zafer, Tahtalı
Saat: 13.00 ile 14.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Kızılcıklı
Sokak: Turna.
Saat: 13.30 ile 15.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Kızılcıklı
Sokak: Orhangazi (600).
Saat: 17.00 ile 18.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Konaklı
Sokak: Bursa.
ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
31 Ekim Cumartesi
Orhangazi
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması
Mahalle: Yeniköy
Sokaklar: Hürriyet, Şehit Kadir Yeşil.
Saat: 09.30 ile 12.30
Kesinti nedeni: AG hat bakımı
Mahalle: Fatih
Sokaklar: Selvi, Fatih Zeytin.
OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Ekim Cuma
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: Yunuseli
Sokaklar: 824, Akyıldız, 2. Umut, 4. Yan, 787, 6. Aslı, 627, 4. Burcu, 1. Meydan, 282, 5. Akçay, 654, 671, 679, 2. Ceyhan, 7. Çardak, 773, 675, Yunuseli, 816, 284, Kutlukbey, Recep Tayyip Erdoğan, 800.
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: Güneştepe
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: Hamitler
Sokaklar: Öz, Okyanus, Şehit Gürcan Ulucan, Define, 2. Civan, 5. Şanlı, Balyoz, Eşref, 3. Eser, 3. Balık, 2. Vakıf, 7. Badem, Akıt, Akdoğan, 4. Bal, 1. Gediz, 2. Bilgili, 1. Polatlar, 15. Altın, 2. Balkır, 3. Balkan, 1. Hatır, 3. Burcu, 6. Akça, 4. Başaran, Çözüm, 2. Dalgıç, 1. Derince, Hacettepe, 9. Akar, 2. Dakim, Dize, 4. Akçay, 2. Bahtiyar, Eklem, 2. Ferman, Nihal, 3. Dal, 7. Gonca, Üstüm, Kutlukbey, 3. Aksu, Darı, 9. Akın, Üstad, Dalyan, 7. Ardıç, 1. Bilge, 3. Üstün.
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi
Mahalle: Yunuseli
Sokaklar: 9. Yüce, 2. Yüksek, Alparslan Türkeş, Yeşilcami, 16. Çakmak, 2. Cevher, Yeniler, Yeşilkent, Civa, 3. Yuva, 4. Civan, 8. Yurt, Cevahir, Yunusemre, 15. Ceylan, Yetimler, Yetim, 3. Çengel, 9. Güçlü, Kavaklıdere, 6. Akarsu, Yaman, 8, 5. Ümit, 5. Derman, 6. Oğuz, 4. Tunca, 9. Uzun, Yürekli, 4. Çeltik, 2. Oba, 232, 8. Güngör, 5. Genç, Yuvam, Akdemir, 3. Sever, 2. Çekirge, 648, 8. Kumru, 9. Huzur, 802, Dizdar, 4. Kerem, 4. Aktaş.
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi
Mahalle: Güneştepe
Sokaklar: 14. Çınar, Cömert, 3. Doğa, 692, 8. Taner, 10. Güney, 23. Çeşme, 691, 2. Emirdağ, 16. Yılmaz, Ceren, Yaman, Cihan.
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması
Mahalle: Geçit
Sokaklar: Gevrekçi, 335, 3. Bağ, Sanayi, 7. Güzel, 2. Geçit.
31 Ekim Cumartesi
Saat: 08.30 ile 12.30
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: Mehmet Akif
Saat: 08.30 ile 12.30
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: Soğukkuyu
Sokaklar: 6. Fırın, 2. Gün, Yunuseli, 12. Güneş, Yeniyay.
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: AG tesis çalışması
Mahalle: Emek Adnan Menderes
Sokaklar: Hasırcı, Hamitler, Keklik, 5. Nehir, Asır, Ondokuzmayıs, 3. Sevinç, Alp, Çetin, Taşkaya, 744, Burak, 3. Gamze, Ulu.
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: Fatih
Sokaklar: 2. Fener, 11. Karaca, 2. Atar.
Saat: 08.30 ile 16.30
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: Çiftehavuzlar
Sokaklar: Cihat, 2. Kumru, Gürdağ, 2. Çevik, Özcan, 2. Mercan, Çivindir.
Saat: 10.00 ile 12.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Emek Adnan Menderes
Sokaklar: Altın, 1. İncirli, Değirmenci, Oluk, Karanfil.
Saat: 10.00 ile 12.00
Kesinti nedeni: Abone bağlama
Mahalle: Yenibağlar
Sokak: Ayva.
Saat: 12.00 ile 15.00
Kesinti nedeni: OG tesis çalışması
Mahalle: Demirtaş Sakarya
Sokaklar: 1015, 75, 1013, Hastane, 1012, 1004, 1011, Güney, 71, 23, 1010.
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
31 Ekim Cumartesi
Yenişehir
Saat: 10.00 ile 16.00
Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi
Mahalleler: Karasıl, Çeltikçi, Ayaz
YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
31 Ekim Cumartesi
Yıldırım
Saat: 09.00 ile 13.00
Kesinti nedeni: OG müşteri talebi
Mahalle: Şirinevler
Sokaklar: 8104, Yavuz Sultan Selim, 41/6, D107, E105, 9. Ceylan, E106, E104, Şirinevler, 41/8, 41/7, 4. Öztürk, 12. Şahin, 41/10, 5. Keskin, Metehan, 4. Atilla, 4. Karagöz, 41/9, Ekin, 8. Çetin, 41/5, 15. Gül, Pirireis, E108, Şeyh Edebali, 41/11, Develi, Çelebi Mehmet Han, Gençosman, 25/9, 4. Levent.
Saat: 09.00 ile 13.00
Kesinti nedeni: OG müşteri talebi
Mahalle: İsabey
Sokak: Kurban Pazarı.
Saat: 09.00 ile 13.00
Kesinti nedeni: OG müşteri talebi
Mahalle: Vakıf