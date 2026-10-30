Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim! UEDAŞ elektrik kesintisi programı

Bursa elektrik kesintisi 30 ve 31 Ekim 2026 tarihlerinde şebeke bakım, trafo değişimi ve altyapı çalışmaları kapsamında birçok ilçede uygulanıyor. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve diğer ilçelerde belirli mahalle ve sokaklarda enerji kesintileri planlandı. Vatandaşlar, elektriklerin hangi bölgelerde kesileceğini ve yeniden ne zaman verileceğini araştırıyor.

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Bursa'da 30 Ekim Cuma ve 31 Ekim Cumartesi günleri elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle farklı saat aralıklarında kesintiler yaşanacak. UEDAŞ tarafından yayımlanan programa göre Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinin belirli mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacak.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30-31 EKİM

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Ekim Cuma

09:00-17:00

Kesinti nedeni: OG manevra için kesinti

İl: Bursa

İlçe: Gemlik

Mahalle: Umurbey

Sokak: 10 Nolu, 9 Nolu Gemlik

09:00-17:00

Kesinti nedeni: OG manevra için kesinti

İl: Bursa

İlçe: Gemlik

Mahalle: Cihatlı

Sokak: Yalova Yolu

09:00-17:00

Kesinti nedeni: AG hat bakımı

İl: Bursa

İlçe: Gemlik

Mahalle: Cihatlı

Sokak: Cihatlı, 10 Nolu Cihatlı, 9 Nolu Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı, 2 Nolu Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı

31 Ekim Cumartesi

13:00-18:00

Kesinti nedeni: OG hat bakım

İl: Bursa

İlçe: Gemlik

Mahalle: Küçükkumla

Sokak: Haydariye Yolu

09:00-11:00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

İl: Bursa

İlçe: Gemlik

Mahalle: Eşref Dinçer

Sokak: 312 Nolu Ova, 326 Nolu, 317 Nolu

09:00-11:00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

İl: Bursa

İlçe: Gemlik

Mahalle: Adliye

Sokak: 3 Nolu Adliye, 9 Nolu Adliye

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Ekim Cuma

İnegöl

Saat: 09.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: Trafo değişimi

Mahalle: Hocaköy

Sokaklar: 5671, 5684, 5668, 5653, Hocaköy Dere Yanı, Sarıpınar Yolu, 5652, 5681, 5680, 5664, 5683, 5685, 5682, 5669, 5665, Hocaköy Doğanyurdu, Hocaköy İnegöl, Hocaköy Çeltikçi, 5674, 5658, 5686, 5677, 5670, 5657, Hocaköy Merkez, 5673, Hocaköy Cami, 5672, 5679, 5676.

Saat: 09.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: Trafo değişimi

Mahalle: Kemalpaşa

Sokaklar: Görselde belirtilmemiş.

Saat: 09.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

Mahalle: Karahasanlar

Sokaklar: 2710, Karahasanlar, 2707, 2705, 2708, 2704, 2703, 2709, 2706.

Saat: 09.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

Mahalle: Babaoğlu

Sokaklar: 2753, Babaoğlu, 2754, 2751.

Saat: 09.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

Mahalle: Sülüklügöl

Sokaklar: 2653, 2650, 2651, 2654, 2655, 2652, Sülüklügöl Karahasanlar, Sülüklügöl.

Saat: 15.00 ile 16.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Süleymaniye

Sokaklar: Mimar Sinan, Nehir, Atlas, Şehit Er Arif Karşı.

Saat: 15.00 ile 16.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Burhaniye

Sokaklar: Kemalettin Sami Paşa, Halimağa, Şehit Er Turan Çulfa, Fazilet, Şahin, Hatıra, Hazine, Mimar Sinan, İhlas, Gündoğan, Şehit Er Erhan Yılmaz.

Saat: 16.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Turgutalp

Sokaklar: Barbaros, Kemalettin Sami Paşa.

Saat: 16.00 ile 17.00

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Burhaniye

Sokaklar: Kemalettin Sami Paşa.

Saat: 17.00 ile 18.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Burhaniye

Sokaklar: Prof. Dr. Ahmet Necdet Sözer, Lakşe, 2. Okul, Ali Galip, Ali Çilek, Edirne, İrfaniye, Peşteli, Park Yolu.

Saat: 17.00 ile 18.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Süleymaniye

Sokaklar: Özdeğirmen, Açelya, Şehit Er Fahri Sevim, Park Yolu, Güney Kanal, 1. Atalar, Zeynelbey, 1. Park, Altay.

31 Ekim Cumartesi

İnegöl

Saat: 09.00 ile 11.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Fındıklı

Sokaklar: 1955, 1953, 1956, Fındıklı Akbaşlar.

Saat: 09.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: OG hat bakımı

Mahalle: Çayyaka

Sokaklar: 5088, 5074.

Saat: 10.30 ile 12.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Kemalpaşa

Sokaklar: Paşaören, Mahmut Esatbey, Güler, Emin, Demirel, İsmail Çetinkaya, Cihan, Cihat, Adnan Menderes.

Saat: 10.30 ile 12.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Turgutalp

Sokaklar: Mahmut Esatbey, Yusuf Alper, Çiğdem, Malazgirt, İsmail Hakkı Timur, 1. Şafak, Merih, Neşe, Goncagül, Keskin, Tınaz Tepe, Mimar Sinan, 2. Zambak, Fidanlık.

Saat: 11.00 ile 14.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Olukman

Sokaklar: 2450, Olukman Bayramşah, 2453.

Saat: 11.00 ile 14.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Bayramşah

Sokaklar: Görselde belirtilmemiş.

Saat: 13.00 ile 14.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Turgutalp

Sokaklar: Uzay, Üniversite, Özçelik, Özsarmaşık, Gazi Osman Paşa, Yasemin, Turgutalp, Barbaros, Emre, Öztuna, Malazgirt, Mahmut Esatbey, Fevzi Çakmak.

Saat: 13.00 ile 14.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Kemalpaşa

Sokaklar: Hocaköy Yolu, Derman, Mert, 1. Çilek, Paşaören, Mahmut Esatbey, Konak.

Saat: 14.00 ile 15.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Kemalpaşa

Sokaklar: Şanlı, Batuhan, Hocaköy Yolu, Demirci Ahmet Usta, Güler, Ulus, Gülçiçek, Mert, Ahmet Türkel, Ali Ağa Deresi, Terazi Kavak, Sarı, Hicran, Efsane, Kartal, 1. Dürüst, Konak, Ece, Demirel, Şehit Er Yılmaz Güneş.

Saat: 15.00 ile 16.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Kemalpaşa

Sokaklar: Hicran, Adnan Menderes, Demirel, Paşaören, Kartal, Gülçiçek, Durak, Ilıca, Gelincik, Güler, 2. Uludağ, Ahmet Türkel, Şelale, Emin, Sülün, Sarnıç, Topçular, Hasret, Kurban, Konak, Çınar.

Saat: 09.00 ile 10.30

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Turgutalp

Sokaklar: Kula, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan, Göçmen Camii, Fabrika, Çimen, Kemalettin Sami Paşa.

Saat: 16.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

Mahalle: Kemalpaşa

Sokaklar: Ahmet Türkel, Ahıska, Şehit Ömer Halisdemir, Durak, Bizim, Bizim Sokak Sonu, Gelincik, Varlık, Serçe, Sülün, Yaren.

Saat: 16.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Hocaköy

Sokaklar: 5656.

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

31 Ekim Cumartesi

Saat: 09.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: İpekyolu

Sokaklar: Kanuni Sultan Süleyman, Biruni, Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Dördüncü Murat, Şeyh Galip, Şehit Yarbay İlker Çelikcan, Zeynep Hatun, Fatih Sultan Mehmet, Nabi.

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Ekim Cuma

Mudanya

Saat: 13.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: Ağaç kesimi

Mahalle: Göynüklü

Sokaklar: Anadolu, Ded ealtı, Göynüklü Merkez, Avdan, 3016, 3007, 3001, Kaldırım, Kumsal, 3000, Çiğdemlik, Küçük, Saklı Bahçe, Bahçe Aralığı, 1. Gülbahçe, Çınarönü, Kocabağlar, Osmanlı Evleri.

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

31 Ekim Cumartesi

Mustafakemalpaşa

Saat: 09.30 ile 17.30

Kesinti nedeni: Bina bakımı

Mahalleler: Yavelli, Ormankadı, Doğancı, Ovaazatlı, Kumkadı, Atariye, Yamanlı, Cumhuriyet

Sokaklar: Yavelli, Ormankadı, Doğancı, Korucu Ethem, Çakıroğlu, Kavaklıkuyu, Bilgiç, Seymen, Sayıtoğlu, Kahveci, Cinci Mehmet, Ovaazatlı Koru, Pirenli, Böcekçi, Guguş Hasan, Coşkun, Köse Halil, Sakin, Kadir Usta, Ovaazatlı Er, Ovaazatlı Tepecik, Ovaazatlı Konuk, Hal (Orta), Hacıbaba, Mehmet Tunca, Abbasoğlu, Yunus, Ata Evler, Macır, Memiş, Korucu Halil, İsa Mehmet, Dokuz Kavaklar Mevkii, Ovaazatlı, Cinci Mehmet (Yeni), Mışıllı, İsaoğlu, Hal, Mazlum, Ovaazatlı Gazi, Ata, Kuruoğlu, Kumkadı, Kaldırım Başı Oğlaktepe Mevkii, Yamanlı.

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

31 Ekim Cumartesi

Mustafakemalpaşa

Saat: 10.00 ile 12.00

Kesinti nedeni: OG fiziki irtibat

Mahalleler: Garipçetekke, Karaoğlan, Yavelli, Doğancı, Dorak, Atariye, Züferbey, Onaç, Ovaazatlı, Kadirçeşme, İncealipınar, Cumhuriyet, Uğurlupınar, Söğütalan, Taşpınar.

Sokaklar: Garipçetekke, Kara Oğlan, Yavelli, Doğancı, Dorak, Kaldırım Başı Oğlaktepe Mevkii, Onaç, Kadirçeşme, İncealipınar, Uğurlupınar, Söğütalan, Taşpınar.

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Ekim Cuma

Saat: 12.00 ile 18.00

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: 30 Ağustos Zafer

Sokaklar: 112 (520), 115 (520), 117 (520).

Saat: 16.00 ile 17.30

Kesinti nedeni: Trafo bakımı

Mahalle: Konak

Sokak: Lefkoşe.

31 Ekim Cumartesi

Saat: 09.00 ile 10.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Altınşehir

Sokak: 214 (280).

Saat: 09.00 ile 14.00

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

Mahalle: Esentepe

Sokaklar: 1. Gaye, Güzel (160).

Saat: 11.00 ile 13.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalleler: 30 Ağustos Zafer, Tahtalı

Saat: 13.00 ile 14.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Kızılcıklı

Sokak: Turna.

Saat: 13.30 ile 15.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Kızılcıklı

Sokak: Orhangazi (600).

Saat: 17.00 ile 18.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Konaklı

Sokak: Bursa.

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

31 Ekim Cumartesi

Orhangazi

Saat: 09.00 ile 17.00

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

Mahalle: Yeniköy

Sokaklar: Hürriyet, Şehit Kadir Yeşil.

Saat: 09.30 ile 12.30

Kesinti nedeni: AG hat bakımı

Mahalle: Fatih

Sokaklar: Selvi, Fatih Zeytin.

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Ekim Cuma

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: Yunuseli

Sokaklar: 824, Akyıldız, 2. Umut, 4. Yan, 787, 6. Aslı, 627, 4. Burcu, 1. Meydan, 282, 5. Akçay, 654, 671, 679, 2. Ceyhan, 7. Çardak, 773, 675, Yunuseli, 816, 284, Kutlukbey, Recep Tayyip Erdoğan, 800.

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: Güneştepe

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: Hamitler

Sokaklar: Öz, Okyanus, Şehit Gürcan Ulucan, Define, 2. Civan, 5. Şanlı, Balyoz, Eşref, 3. Eser, 3. Balık, 2. Vakıf, 7. Badem, Akıt, Akdoğan, 4. Bal, 1. Gediz, 2. Bilgili, 1. Polatlar, 15. Altın, 2. Balkır, 3. Balkan, 1. Hatır, 3. Burcu, 6. Akça, 4. Başaran, Çözüm, 2. Dalgıç, 1. Derince, Hacettepe, 9. Akar, 2. Dakim, Dize, 4. Akçay, 2. Bahtiyar, Eklem, 2. Ferman, Nihal, 3. Dal, 7. Gonca, Üstüm, Kutlukbey, 3. Aksu, Darı, 9. Akın, Üstad, Dalyan, 7. Ardıç, 1. Bilge, 3. Üstün.

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi

Mahalle: Yunuseli

Sokaklar: 9. Yüce, 2. Yüksek, Alparslan Türkeş, Yeşilcami, 16. Çakmak, 2. Cevher, Yeniler, Yeşilkent, Civa, 3. Yuva, 4. Civan, 8. Yurt, Cevahir, Yunusemre, 15. Ceylan, Yetimler, Yetim, 3. Çengel, 9. Güçlü, Kavaklıdere, 6. Akarsu, Yaman, 8, 5. Ümit, 5. Derman, 6. Oğuz, 4. Tunca, 9. Uzun, Yürekli, 4. Çeltik, 2. Oba, 232, 8. Güngör, 5. Genç, Yuvam, Akdemir, 3. Sever, 2. Çekirge, 648, 8. Kumru, 9. Huzur, 802, Dizdar, 4. Kerem, 4. Aktaş.

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi

Mahalle: Güneştepe

Sokaklar: 14. Çınar, Cömert, 3. Doğa, 692, 8. Taner, 10. Güney, 23. Çeşme, 691, 2. Emirdağ, 16. Yılmaz, Ceren, Yaman, Cihan.

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

Mahalle: Geçit

Sokaklar: Gevrekçi, 335, 3. Bağ, Sanayi, 7. Güzel, 2. Geçit.

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

31 Ekim Cumartesi

Saat: 08.30 ile 12.30

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: Mehmet Akif

Saat: 08.30 ile 12.30

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: Soğukkuyu

Sokaklar: 6. Fırın, 2. Gün, Yunuseli, 12. Güneş, Yeniyay.

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: AG tesis çalışması

Mahalle: Emek Adnan Menderes

Sokaklar: Hasırcı, Hamitler, Keklik, 5. Nehir, Asır, Ondokuzmayıs, 3. Sevinç, Alp, Çetin, Taşkaya, 744, Burak, 3. Gamze, Ulu.

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: Fatih

Sokaklar: 2. Fener, 11. Karaca, 2. Atar.

Saat: 08.30 ile 16.30

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: Çiftehavuzlar

Sokaklar: Cihat, 2. Kumru, Gürdağ, 2. Çevik, Özcan, 2. Mercan, Çivindir.

Saat: 10.00 ile 12.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Emek Adnan Menderes

Sokaklar: Altın, 1. İncirli, Değirmenci, Oluk, Karanfil.

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

Saat: 10.00 ile 12.00

Kesinti nedeni: Abone bağlama

Mahalle: Yenibağlar

Sokak: Ayva.

Saat: 12.00 ile 15.00

Kesinti nedeni: OG tesis çalışması

Mahalle: Demirtaş Sakarya

Sokaklar: 1015, 75, 1013, Hastane, 1012, 1004, 1011, Güney, 71, 23, 1010.

Bursa elektrik kesintisi 30-31 Ekim!

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

31 Ekim Cumartesi

Yenişehir

Saat: 10.00 ile 16.00

Kesinti nedeni: Sokak aydınlatma tesisi

Mahalleler: Karasıl, Çeltikçi, Ayaz

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

31 Ekim Cumartesi

Yıldırım

Saat: 09.00 ile 13.00

Kesinti nedeni: OG müşteri talebi

Mahalle: Şirinevler

Sokaklar: 8104, Yavuz Sultan Selim, 41/6, D107, E105, 9. Ceylan, E106, E104, Şirinevler, 41/8, 41/7, 4. Öztürk, 12. Şahin, 41/10, 5. Keskin, Metehan, 4. Atilla, 4. Karagöz, 41/9, Ekin, 8. Çetin, 41/5, 15. Gül, Pirireis, E108, Şeyh Edebali, 41/11, Develi, Çelebi Mehmet Han, Gençosman, 25/9, 4. Levent.

Saat: 09.00 ile 13.00

Kesinti nedeni: OG müşteri talebi

Mahalle: İsabey

Sokak: Kurban Pazarı.

Saat: 09.00 ile 13.00

Kesinti nedeni: OG müşteri talebi

Mahalle: Vakıf

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