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Kasım ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde

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Kasım ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Başlık ResmiKasım ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde

Kasım ayı kira artış oranı, sözleşme yenileme dönemi gelen kiracılar ve mülk sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlenecek. Peki, kasım ayı kira zam oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Konut ve iş yerlerinde uygulanacak artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Konutlar ve iş yerleri için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Peki, kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Salı günü, yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Kasım ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde
Başlık ResmiKasım ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde

GEÇEN AY KİRA ZAMMI NE KADAR OLMUŞTU?

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı geçtiğimiz ay yüzde 31,49 olarak öne çıktı. Kira kontrat süresi ekim ayında dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 31,49 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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