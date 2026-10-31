Altında sert düşüş sonrası sürpriz tahmin! Yüzde 25 yükseliş için tarih verildi

Rekor seviyelerinden yüzde 28’den fazla gerileyerek 4.000 doların altına inen ons altın için dikkat çeken bir tahmin geldi. Küresel emtia araştırma kuruluşu The Gold & Silver Club (GSC), 2027'nin ilk çeyreği için 5 bin dolar seviyesini işaret etti. Bu senaryo, mevcut fiyatlara göre yüzde 25'e varan yükseliş anlamına geliyor.

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Altın piyasasında sert satış dalgası etkisini sürdürürken, ons fiyatı ocak ayında gördüğü 5.595 dolarlık tarihi zirvesinden yüzde 28’in üzerinde gerileyerek 4.000 doların altına çekildi. Fiyatların 3.900 dolar seviyesinin altına gerilediği süreçte dikkat çeken bir tahmin geldi.

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ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Küresel emtia kuruluşu The Gold & Silver Club (GSC), ons altının 2027 yılının ilk çeyreğinde 4.900-5.000 dolar aralığına ulaşabileceğini öngördü. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda ons altın, mevcut seviyelerine kıyasla yüzde 25'e varan değer kazancı elde edebilecek.

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GÖZLER 2027'NİN İLK ÇEYREĞİNDE

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından açıklanan bu tahmin, piyasada uzun vadeli beklentilerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. 2027'nin ilk çeyreği için ortaya konulan 5.000 dolar hedefi, altının önümüzdeki dönemde yeniden yükseliş ivmesi yakalayabileceğine işaret ediyor.

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UZUN VADE UYARISI

GSC Araştırma Başkanı Lars Hansen, fiyatlardaki zayıflığın piyasalarda öne çıktığı dönemlerde birikimlerin devam edebileceğine dikkat çekti. Yatırımcıların yalnızca günlük fiyat hareketlerine değil, uzun vadeli talep dinamiklerine de odaklanması gerektiğini vurguladı.

GEÇMİŞTE DE SERT DÜŞÜŞLER YAŞANDI

GSC Commodity Intelligence verilerine göre altın geçmişte de önemli düzeltmeler yaşadı. Değerli metal 1973 yılında yüzde 29, 1974-1976 döneminde ise yüzde 46 geriledi. 2008 küresel finans krizinde de yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden altın, sonraki yıllarda yeniden yükselişe geçerek rekor seviyelere ulaştı.

GSC, geçmişte yaşanan bu düşüşlerin uzun vadeli yükseliş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmediğini savunuyor. Kuruluşa göre mevcut geri çekilme de daha geniş kapsamlı yükseliş hareketi içerisinde bir düzeltme olabilir.

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ALTIN FONLARINA 31 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen yatırımcıların fonlar üzerinden gerçekleştirdiği alımlar da dikkat çekiyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) üçüncü çeyrekte 31 milyar dolarlık rekor para girişi gerçekleşti.

Küresel altın fonları, eylül ayının sonuna kadarki 13 haftalık dönemin 12'sinde net para girişi kaydetti. Merkez bankalarının altın alımları da uzun vadeli talebi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

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3.886 DOLAR SEVİYESİ TAKİP EDİLECEK

GSC'nin değerlendirmesinde ons altında 3.886 dolar seviyesi önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Küresel parasal belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve altına yönelik güçlü talep yükseliş beklentisini destekleyen unsurlar arasında sıralanıyor. Buna karşılık güçlü dolar ve yüksek faizlerin altındaki olası toparlanmayı geciktirebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla 5.000 dolarlık hedefin gerçekleşmesi için küresel ekonomik gelişmelerin ve yatırımcı talebinin seyri belirleyici olacak.