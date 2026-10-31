Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia yöneticilerinin mal varlıklarına tedbir konuldu
Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik hakkında yeni karar alındı. İki ismin mal varlıkları ve finansal işlemleri tedbir kapsamına alındı.
Kaydet
|
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alındı.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
SPK’dan kredili işlemlere ilişkin yeni karar: Süre 13 Kasım'a kadar uzatıldı
Son olarak soruşturmada, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırılmıştı.