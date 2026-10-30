SPK’dan kredili işlemlere ilişkin yeni karar: Süre 13 Kasım'a kadar uzatıldı
SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnek uygulanmasına yönelik tedbirin süresini uzattı. Daha önce 3 Ekim’de duyurulan uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar devam edecek.
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SPK, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak yatırımcıları ilgilendiren yeni bir karar aldı.
Kurul, 3 Ekim 2026 tarihli kararla başlatılan kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanması tedbirinin devam etmesine hükmetti.
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13 KASIM'A KADAR SÜRECEK
Buna göre söz konusu uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.
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Kararın, sermaye piyasalarının güvenilir ve istikrarlı işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı bildirildi.
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