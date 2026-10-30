Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

SPK’dan kredili işlemlere ilişkin yeni karar: Süre 13 Kasım'a kadar uzatıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
SPK’dan kredili işlemlere ilişkin yeni karar: Süre 13 Kasım'a kadar uzatıldı
Başlık ResmiSPK’dan kredili işlemlere ilişkin yeni karar: Süre 13 Kasım'a kadar uzatıldı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnek uygulanmasına yönelik tedbirin süresini uzattı. Daha önce 3 Ekim’de duyurulan uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar devam edecek.

Kaydet
|
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

SPK, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak yatırımcıları ilgilendiren yeni bir karar aldı.

Kurul, 3 Ekim 2026 tarihli kararla başlatılan kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanması tedbirinin devam etmesine hükmetti.

ÖNERİLEN HABERLER
SPK
TASARRUF ORTAĞIM

SPK'dan yabancı finans kuruluşlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Fahiş kâr elde edip gitmediler

13 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Buna göre söz konusu uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

ÖNERİLEN HABERLER
BIST 100
EKONOMİ

BIST 100'de sert düşüş! Borsada yalnızca bir sektör kazandı

Kararın, sermaye piyasalarının güvenilir ve istikrarlı işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı bildirildi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.