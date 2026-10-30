SPK’dan kredili işlemlere ilişkin yeni karar: Süre 13 Kasım'a kadar uzatıldı

SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnek uygulanmasına yönelik tedbirin süresini uzattı. Daha önce 3 Ekim’de duyurulan uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar devam edecek.

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SPK, Borsa İstanbul piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak yatırımcıları ilgilendiren yeni bir karar aldı.

Kurul, 3 Ekim 2026 tarihli kararla başlatılan kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanması tedbirinin devam etmesine hükmetti.

13 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Buna göre söz konusu uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

Kararın, sermaye piyasalarının güvenilir ve istikrarlı işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı bildirildi.

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