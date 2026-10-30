Küresel piyasalarda yapay zekâ yatırımlarına yönelik endişeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş risk iştahını baskılarken, Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı. BIST 100 endeksi günü yüzde 3,64 düşüşle tamamlarken, madencilik hisseleri yüzde 9,86'lık kayıpla günün en çok değer kaybeden sektörü oldu. Altının onsu ise 3 bin 911 dolara geriledi.

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Borsa İstanbul'da haftanın kapanışı sert satışlarla geldi. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların risk iştahını zayıflatırken, BIST 100 endeksi günü yüzde 3,64 değer kaybıyla 10.759,56 puandan tamamladı. Endeks bir önceki kapanışa göre 405,88 puan gerilerken, piyasadaki toplam işlem hacmi 112 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 3,09 değer kaybetti.

MADENCİLİK ÇÖKTÜ, SADECE O SEKTÖR AYAKTA KALDI

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,96 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,86 ile madencilik oldu.

BIST 100'de sert düşüş! Borsada yalnızca bir sektör kazandı

AMAZON VE INTEL BİLANÇOLARI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Küresel piyasalar, Amazon ve Intel'in bilançolarının yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişeleri artırması ve Orta Doğu'daki arz riskleriyle yükselen petrol fiyatlarının enflasyon kaygılarını beslemesiyle negatif seyrediyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel negatif bir seyir izliyor.

BIST 100'de sert düşüş! Borsada yalnızca bir sektör kazandı

GÖZLER YENİ HAFTANIN KRİTİK VERİLERİNDE

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ABD'de ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi ve tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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PETROL 117 DOLARI AŞARKEN ALTIN DA GERİLEDİ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 3 bin 911 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 350 bin lira oldu.

BIST 100'de sert düşüş! Borsada yalnızca bir sektör kazandı

DÖVİZ KURLARI VE TAHVİL FAİZLERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,24, bileşik getirisi yüzde 39,53 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,7399, satışta 49,9392 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,6649, satışta 49,8639 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1143, sterlin/dolar paritesi 1,3384 ve dolar/yen paritesi 157,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,2 artışla 117,4 dolardan işlem görüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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