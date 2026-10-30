Altın fiyatları hızla geriliyor! İşte düşüşün nedeni

Altın fiyatları, ABD ekonomisinden gelen güçlü büyüme ve yüksek enflasyon verilerinin Fed'in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesiyle sert düştü. Gram altın 6.270 liraya, ons altın ise 3.905 dolara kadar geriledi.

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Altın piyasasında son dönemin en sert düşüşlerinden biri yaşanıyor. Küresel piyasalarda artan satış baskısıyla birlikte ons altın 4 bin dolar seviyesinin altındaki kaybını derinleştirirken, yurt içinde gram altın da 6.300 liranın altına indi.

Gün içinde ons altın 3.905 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın 6.270 lirayı gördü. Böylece yatırımcıların yakından takip ettiği her iki piyasada da aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD ekonomisinden gelen veriler belirleyici oldu. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 3,4 büyümesi, ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruduğunu gösterdi.

Bunun yanında Fed'in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin eylül ayında aylık yüzde 0,5 artması, enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Piyasalarda faiz artırımı ihtimalinin yaklaşık yüzde 75 seviyesinde fiyatlanması, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

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PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ DE ETKİLİ

Altındaki düşüşün bir diğer nedeni ise petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu. Hürmüz Boğazı çevresindeki arz endişeleri ve bölgedeki saldırılar petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enerji maliyetlerinin enflasyonu yeniden artırabileceği değerlendiriliyor.

Bu durumun merkez bankalarını daha sıkı para politikası izlemeye yöneltebileceği beklentisi, altının cazibesini azaltıyor.

Öte yandan küresel piyasalarda özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan satışların yatırımcıları nakde yöneltmesi de altın dahil farklı varlık gruplarında satış baskısını artırdı.

ALTINDA GÖZLER FED'DE

Ekim ayında değer kaybı derinleşen ons altın, üst üste ikinci aylık düşüşüne hazırlanıyor. Piyasalarda bundan sonraki süreçte ABD'den gelecek ekonomik veriler, doların seyri ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentiler yakından izlenecek.

Altında 4 bin dolar seviyesinin yeniden kazanılıp kazanılamayacağı da yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.