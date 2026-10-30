Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından konut alma hayali kuran tüketiciler de heyecanlandı. “En düşük konut finansmanı” arayışı hızlanırken, katılım bankaları tarafından sunulan teklifler de tüketicilerin merceği altına alındı. 30 Ekim itibarıyla açıklanan oranlar hangi seviyelerde? 2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

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Konut piyasasında yılın son çeyreğine girilirken; ilk 9 aylık dönemde toplam satışlar yüzde 7,2 geriledi. Buna karşılık ipotekli satışlar yüzde 24,7 arttı. Konut fiyatlarında yıllık yükseliş ise yüzde 22,3'e ulaşmasına rağmen reel kayıp devam etti. Diğer taraftan BDDK verileri, konut finansmanı hacminin son 13 haftada yüzde 4,3 büyüdüğünü ortaya koydu.

TCMB'nin son faiz indiriminin ardından katılım bankalarının konut finansmanı oranlarında ise 30 Ekim itibarıyla en düşük oran yüzde 2,88 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre yılın ilk 9 ayında gerçekleşen toplam satışlar, yıllık bazda yüzde 7,2 düşüşle 1 milyon 92 bin 919 olarak kayıtlara geçti. Ocak-eylül döneminde ilk el konut satışları yüzde 0,6 azalarak 359 bin 913'e, ikinci el satışlar ise yüzde 10 gerileyerek 733 bin 6'ya düştü.

Ancak finansman tarafındaki gelişmeler, ipotekli satışlarda farklı bir tablo ortaya koydu. 9 ayda ipotekli konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a yükseldi. Buna karşılık diğer konut satışları yüzde 12,5 azalışla 880 bin 709'a geriledi. Böylece toplam satışlar içerisinde ipotekli işlemlerin payı da yükseliş gösterdi.

Konutta son oranlar! 2 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?

FİYATLARDA REEL KAYIP

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 239,4 seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı ayına göre nominal artış yüzde 22,3 olarak gerçekleşirken, enflasyondan arındırılmış fiyatlarda yüzde 5,7 düşüş yaşandı.

Bölgesel verilere bakıldığında, eylülde konut fiyatları aylık bazda İstanbul'da yüzde 2, Ankara'da yüzde 0,1 ve İzmir'de yüzde 1 yükseldi. Yıllık artış ise İstanbul'da yüzde 26,8, Ankara'da yüzde 22 ve İzmir'de yüzde 21 oldu. Konut fiyatlarında yıllık artış devam etse de enflasyon karşısındaki değer kaybı sürdü.

FİNANSMAN HACMİ 847 MİLYAR TL

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan haftalık verilere göre, konut finansmanı hacmi (16 Ekim ile biten hafta itibarıyla) son 13 haftalık dönemde 812 milyar TL'den yaklaşık 847 milyar TL'ye yükseldi. Söz konusu dönemde artış yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

Bu performansla konut finansmanı, genel tüketici finansmanı içerisinde en hızlı büyümenin yaşandığı alan oldu. İpotekli konut satışlarındaki yükselişle birlikte değerlendirildiğinde, konut alımlarında finansman kullanımının yeniden hareketlendiğine işaret eden bir tablo ortaya çıktı.

Konutta son oranlar! 2 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL?

BANKALARDA SON ORANLAR

Diğer taraftan TCMB'nin son faiz indiriminin ardından katılım bankalarının sunduğu konut finansmanı oranlarında aşağı yönlü bir güncelleme yapılmadığı görüldü. Konut almak isteyen tüketiciler daha uygun oran arayışını sürdürürken, 30 Ekim itibarıyla bankaların açıkladığı en düşük aylık oran yüzde 2,88 seviyesinde bulunuyor. Katılım bankalarının sunduğu konut finansmanı oranları şöyle:

Banka Oran Türkiye Finans %2,88 Albaraka %2,90 Kuveyt Türk %2,99 Vakıf Katılım %2,99 Dünya Katılım %2,99

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

2 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 2 milyon TL konut finansmanını geri ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman tutarı: 2 milyon TL

Finansman vadesi: 120 ay

Finansman oranı: %2,88

Aylık taksit: 59 bin 574 TL

Toplam geri ödeme: 7 milyon 148 bin 878 TL (Diğer masraflar dahil)