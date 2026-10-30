Petrolde yeni hedef fiyat! Avustralyalı banka, tahminini yukarı çekti

ABD-İran hattında 3 Kasım sonrası belirsizlik sürerken, Brent petrol fiyatı en yakın vadede 116 dolara dayandı. Bu fiyata göre ekimde de yaklaşık yüzde 18 yükselen petrolde gözler diplomatik temaslarda… Avustralyalı bankacılık devi ANZ ise arz endişelerinin yıl sonuna kadar sürebileceğini öngörerek Brent tahminini 95 dolardan 105 dolara çıkardı.

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Petrol piyasasındaki sıkışıklığın yıl sonuna kadar devam edebileceğini öngören Avustralya merkezli bankacılık grubu ANZ, Brent için yıl sonu fiyat tahminini varil başına 95 dolardan 105 dolara yükseltti. Yeni revizyon, bankanın beklentisini 10 dolar artırdığına işaret ediyor. ANZ, fiziksel petrol piyasasını sıkı tutan arz kısıtlarının aralık ayı sonuna kadar belirgin biçimde hafiflemesinin beklenmediğini değerlendiriyor. Bankanın yeni tahmini, mevcut jeopolitik risklerin ve arz kesintilerinin yılın son bölümünde de petrol fiyatları üzerinde etkili olabileceğine işaret ediyor.

PETROLDE 2 AYLIK SERİ

Bu arada Brent petrol en yakın vadede TSİ 07.00 itibarıyla 116 dolar seviyesinden işlem gördü. Böylece petrolde ekim ayında da yaklaşık yüzde 18'lik yükseliş yaşandı. Eylül ayını da yüzde 7,95 primle 97,90 dolardan tamamlayan Brent, iki aylık yükseliş serisine yöneldi.

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ABD-İRAN GERİLİMİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında ABD ile İran arasındaki gerilim bulunuyor. Washington yönetiminin 3 Kasım'daki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiğine ilişkin iddialar, bölgede endişeleri artırdı.

Bir diğer gelişme ise Husilerin Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yönelik saldırı açıklaması oldu. Husiler, Ras Tanura gibi önemli enerji noktalarını hedef aldıklarını duyururken, bölgedeki saldırı ve misilleme riskleri petrol piyasasında jeopolitik risk primini yukarı taşıdı.

DİPLOMASİ UMUDU

Öte yandan Washington cephesinden gelen diplomatik girişimler de dikkat çekiyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye barış görüşmelerini yeniden başlatma amacıyla bir mektup gönderdiği bildirildi.

Katar arabuluculuğuyla 25 Ekim'de Tahran'a ulaştırıldığı belirtilen mektupta, iki ülke arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasının önerildiği ve ABD heyetine Vance'in başkanlık edebileceği aktarıldı.

ARZ ENDİŞELERİ

Böylece petrol piyasasında askeri tırmanma ihtimali ile diplomatik çözüm arayışları aynı anda fiyatlanıyor. Vance'in girişimi, çatışmaların yeniden genişlemesini önleyebilecek bir diplomatik kanal olarak değerlendirilse de henüz somut bir uzlaşma bulunmaması, endişelerin canlı kalmasına yol açıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin normal seviyelerin yaklaşık yüzde 60'ında kalması, Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatında son haftalarda yaşanan gerileme ve küresel akaryakıt stoklarının da mevsimsel ortalamaların altında bulunması, piyasadaki arz endişelerini destekliyor.

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| Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ÖMER FARUK BİNGÖL

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