Altın, eylülün ardından ekimde de yatırımcısına kaybettirerek iki aylık düşüş serisine doğru ilerliyor. Ons, bugün ilk işlemlerde 4.000 doların altına çekilirken, aylık kayıp yüzde 3,8'e yaklaştı. Yüksek petrol fiyatları, güçlü dolar ve ABD tahvil getirileri, şahin FED beklentileri değerli metalin yükselişini frenledi. ABD'de son açıklanan veriler faiz indirimi umutlarını zayıflatırken, İran ile diplomatik çözüm arayışları da "güvenli liman" talebini sınırladı.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları ekim ayının son işlem gününde yeniden 4.000 doların altına geriledi. TSİ 06.05 itibarıyla 3.998 dolardan işlem gören ons altında, ekim ayındaki değer kaybı yaklaşık yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Ons fiyatı eylül ayında da yüzde 6,45 düşüşle 4.161 dolardan kapanış yapmıştı. Böylece altın, üst üste ikinci ayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

Ekim ayı boyunca yüksek seyreden petrol fiyatları, şahin FED beklentileri, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki güçlü görünüm ile beklentilerin üzerinde gelen ekonomik veriler, altın üzerinde baskı oluşturdu. Bu dönemde altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) yaşanan çıkışlar da dikkat çekti.

Son olarak bu hafta ABD'den gelen yeni ekonomik verileri değerlendiren yatırımcılar, altının yukarı yönlü hareketinde temkinli kaldı. Açıklanan rakamlar, ABD ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürdüğüne ve enflasyon baskısının henüz ortadan kalkmadığına işaret ederek, değerli metalin kritik dirençleri aşmasını zorlaştırdı.

2 aylık düşüş serisine koşuyor: Altın, ekimde de üzdü!

ABD'DEN ÜÇ KRİTİK VERİ

Altın üzerinde baskıyı artıran gelişmelerin başında ABD'nin eylül ayı PCE enflasyon verisi geldi. FED'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,5 artarak mart ayından bu yana en yüksek yükselişini kaydetti. Yıllık PCE enflasyonu yüzde 3,6'ya çıkarken, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE de yıllık yüzde 3,1 seviyesine yükseldi. Böylece enflasyonun FED'in yüzde 2'lik hedefinden uzak kalmaya devam ettiği görüldü.

ABD ekonomisinin büyüme performansı da tahminleri aştı. Ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 büyüyerek, yüzde 3,2 seviyesindeki beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İkinci çeyrekte yüzde 2,2 olan büyüme hızındaki ivmelenmede tüketici harcamaları ve özellikle yapay zekâ yatırımları etkili oldu.

Tüketici güveninde de ekim ayında toparlanma yaşandı. Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi 7,5 puanlık artışla 91,7'ye yükseldi. Böylece endeks haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

2 aylık düşüş serisine koşuyor: Altın, ekimde de üzdü!

FED ‘SABİT’ TUTTU, ANCAK…

ABD'den gelen üç önemli veri, FED'in para politikası açısından kritik bir tablo ortaya koydu. Enflasyonun yüksek seyrini koruması, ekonominin güçlü büyümesi ve tüketici güvenindeki toparlanma, faiz indirimlerinin gündemden uzaklaşmasına ve ilave sıkılaşma ihtimalinin güçlenmesine yol açtı.

FED, çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Kararın 10'a karşı 2 oyla alınması ve iki FED yetkilisinin 25 baz puanlık faiz artırımını savunması da dikkat çekti. FED’in açıklamasında ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla genişlediği ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği de vurgulanmıştı.

ARALIK BEKLENTİLERİ

Son durumda CME FEDWatch anketinde, aralık ayında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 75 ihtimalle fiyatlanıyor. Süregelen enflasyon baskısı ve güçlü ekonomik büyüme, yılın son toplantısında yeni bir faiz artışı ihtimalini gündemde tutuyor.

Bu görünüm, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın maliyetini artırırken; dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden de ons fiyatını baskılıyor. Analistler, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin, FED'in aralık ayındaki kararına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olacağını vurguluyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Öte yandan jeopolitik tarafta da önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İranlı yetkililerle temas kurarak barış görüşmelerini yeniden başlatmaya çalıştığına yönelik haberler petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Bu gelişme de altının “güvenli liman” talebini sınırlayan unsurlar arasında öne çıktı.

Ancak petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini ve yüksek faiz beklentilerini de sınırlayabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Analistler, kısa vadede ons fiyatı için 3.975 doları destek ve 4.083 doları direnç olarak gösteriyor.