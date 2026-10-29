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Hatay'da kuyumcudan 100 bin TL'lik altın yüzük çalan hırsızlar yakalandı! O anlar kamerada

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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda bulunan iki farklı kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 altın yüzük çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera incelemeleri ve saha araştırmaları sonucu şüphelilerin Adana'dan gelen ve çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve N.A. olduğunu tespit etti. Erkek şahsın esnafı oyaladığı sırada kadın şahsın el çabukluğuyla yüzükleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden N.D.'nin üzerinden çıkan çalıntı altınlar sahiplerine teslim edildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antakya
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