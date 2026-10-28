İstanbul’daki fon soruşturmasında şüpheli sayısı 450’ye ulaşırken, 226 kişinin mal varlığına yönelik işlem yapıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyenler için ödeme şartları ve ceza indirimleri gündeme gelirken, bugüne kadar 25 kişinin toplam 10 milyar 300 milyon lirayı iade ettiği öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şüpheli sayısı 450’yi buldu. 226 kişinin mal varlıklarıyla ilgili işlem yapıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesine göre işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişinin 500 bin liradan az olmamak üzere elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor.

Fon bilançosu: 25 kişi 10,3 milyar lira iade etti

Etkin pişmanlık ödemesinin hangi aşamada yapıldığı da alınacak cezayı doğrudan etkiliyor. Para, soruşturma başlamadan önce yatırılırsa kişi ceza almıyor.

Fon bilançosu: 25 kişi 10,3 milyar lira iade etti

Ödeme soruşturma evresinde yapılırsa verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma başladıktan sonra hüküm verilinceye kadar yapılırsa üçte bir oranında indiriliyor. Öte yandan, bugüne kadar 25 kişinin 10 milyar 300 milyon lira iade ettiği öğrenildi.

