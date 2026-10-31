Sayıştay ortaya çıkardı! Kefende bile yolsuzluk yapmışlar

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediyelerdeki usulsüzlüklerin ifşa edildiği Sayıştay raporlarına göre, İBB, kamu kurumlarının metresini 26 liraya aldığı kefen bezine 149 lira ödedi. Belediye kasasından fazladan 153,5 milyon lira çıktı. Ankara’da ise şartları taşımayan binalara AVM ruhsatı dağıtıldı.

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Sayıştay’ın 2025 yılı belediye raporları açıklandı. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) denetim raporu metro kredilerinden tatlı ihalelerine birçok kalemde yolsuzluk yapıldığını gösteriyor. Rapora göre, başka kamu kurumlarının metresini 26 liradan aldığı kefen bezine ise 149 lira ödendi. Böylece toplam kefen bezi 32 milyon 255 bin liraya alınabilecekken belediyeden 184 milyon 849 bin lira çıktı.

Mart-Nisan 2025 dönemi için pazarlık usulüyle yapılan 94 milyon 815 bin 200 liralık şerbetli tatlı sözleşmesinde de birçok ürünün pazarlıkla normalden daha pahalıya alındığı ortaya çıktı. Ocak-Şubat döneminde kilogramı 370 liradan alınan soğuk baklava için pazarlık yapılarak 1.200 lira, önceki alımda 300 lira olan cevizli kadayıf için ise pazarlıkla 572 lira fiyat belirlendi.

Metro projelerine ilişkin incelemede, yurt dışından kredi ve tahvil yoluyla sağlanan finansmanın başka harcamalarda kullanıldığı belirlendi. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda kaynağın bir bölümünün başka alanlara yönlendirilmesi nedeniyle yüklenici hak edişlerini alamadı, proje yavaşladı ve bazı imalatlar tamamen durdu. Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’nda da tahvil gelirinin bir kısmının başka harcamalarda kullanılması nedeniyle projenin durma noktasına geldiği öğrenildi.

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BİNALARA AVM RUHSATI

Kısa bir süre önce CHP’den istifa eden ve bağımsız kalan Ankara Büyükşehir Belediyesinde (ABB) bazı usulsüz işlemler tespit edildi. ABB tarafından “satış alanı” şartını taşımayan bazı binaların alışveriş merkezi olarak nitelendirildiği ve bu binalar için yapı ruhsatı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan otopark ve yol kenarı araç park yerlerinin incelenmesinde, işletme hakkı belediyeye devredilen otoparkların belediye tarafından üçüncü kişilere ihalesiz olarak devredildiği bilgisi yer aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, işletme hakkı devredilen ve aşağıdaki tabloda gösterilen otoparkların bir belediye şirketi olan BELTAŞ AŞ tarafından ihalesiz olarak üçüncü kişilere devredildiği tespit edildi. Ayrıca, altyapı çalışmalarının zamanında bitirilemediği de raporlara girdi.

MANİSA’DA TERMİNAL USULSÜZLÜĞÜ

Yeni Partili Manisa Büyükşehir Belediyesinin raporunda şehirlerarası otobüs terminalindeki bilet satış ofislerinin hukuka uygun olmayan bir şekilde belediye şirketine devredildiği ve terminal binasında yer alan birçok taşınmazın atıl olarak tutulduğu belirtildi.

Ayrıca merkezde 36 adet taksi durağı olmasına rağmen hiçbirinden kira ya da ecrimisil alınmadığı, bir durak hariç hiçbir taksi durağının işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı bilgisine yer verildi.

RUHSAT DA YOK CEZA DA

Yeni Partili Zonguldak Belediyesi raporunda da belediye sınırları içerisinde yer alan kıyı ve sahil şeritlerinde bulunan yapılarda tespit edilen ruhsata aykırı faaliyetlere para cezası verilmediği ifade edildi.

Ayrıca, sebze halinde faaliyet gösteren 35 iş yeri bulunmasına rağmen yalnızca 20 iş yerinin hal kayıt sisteminde kaydının bulunduğu belirtildi.

KALDIRIMLAR KİRALANMIŞ

CHP yönetimindeki Beşiktaş Belediyesinde yol ve kaldırım gibi genel hizmetlere ayrılmış alanların uzun sürelere işgalinin, kira niteliğine dönüştürüldüğü ve geçici olarak uygulanması gereken işgal harcının sürekli olarak alındığı da Sayıştay raporlarında yer aldı.

Kaldırımların platform şeklinde büfe gibi yapılarla işgal edildiği ve bu yerlerin tahliye edilmesi yerine işgal harcı alındığı raporlara yansıdı.

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