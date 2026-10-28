Şile Belediyesi davasında 92 yıla kadar hapsi istenen Özgür Kabadayı’nın yargılanmasına devam edildi. Örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlamalarının yöneltildiği davada sanıklar savunmalar yaparken, mahkeme duruşmayı 2 Kasım’a erteledi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan ve tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile bazı şüpheliler hakkında işlem yapılırken, suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda HTS kayıtları ve MASAK raporlarındaki hesap hareketleri incelendi.

KARADAYI HAKKINDA 92 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bu kapsamda 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şile Belediyesi'nde yolsuzluk davası ertelendi: Özgür Kabadayı’ya 92 yıla kadar hapis istemi

Soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirildi. Hazırlanan iddianamede, Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşısı olduğu belirtilen Kabadayı'nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5. gününde devam eden duruşma yoğunluk sebebiyle konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Salonda taraf avukatları ile sanık yakınları da katıldı.

12 MİLYONLUK KREŞ

Tutuklu sanık Murat Özdemir, "Şile'de yapılacak olan bir projenin taşeronu olarak burayı ben yapacaktım. Normalde 1 ay içerisinde yapı ruhsatı verilir. 1 ayda çıkacak ruhsat bir türlü çıkmadı. Belediye ekibi sürekli olarak bizi oyalamaya başladı. Ruhsat için belediyeye gittiğimizde sürekli olarak bize sorun çıkartılıyordu. Evren Buçan projede problemlerin olduğunu söyleyip bizi oyalıyordu. Evren Buçan beni Whatsapp üzerinden arayarak görüşmek istedi. Maltepe'de kafeye gittik. Burada Evren ve Ali Şafak, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 12 milyon değerinde kreş yapılması için bir talebi olduğunu söylediler.

Şile Belediyesi'nde yolsuzluk davası ertelendi: Özgür Kabadayı’ya 92 yıla kadar hapis istemi

Ben de kendilerine kreşle alakalı resmi olursa yardımcı olabileceğimizi, resmi olarak belediyeye bağışta yapabileceğimizi söyledim. Bu görüşmede bir anlaşmaya varamadan ayrıldık. Bu görüşmelerden sonra bizi İBB'ye çağırdılar. İBB'de ben, Yılmaz Urkun, Yavuz Urkun ve avukatım vardı.

Belediyeden ise Aslı Kotan, Ali Şafak ve Evren Buçan vardı. Bizi tamamıyla oyalama amaçlı İBB'ye çağırdılar. Zaten burada herhangi bir toplantı da olmadı. Ben buradan çıktıktan sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne giderek Şile Belediyesini şikayet ettim. Hatta bu şahısları Şile Adliyesi'ne giderek savcıya sözlü bir şekilde şikayet ettim. Daha sonraki süreçte bizden 6 tane sıfır çöp konteyneri istendi. Bizde proje başladığı zaman teşekkür mahiyetinde 6 tane sıfır konteyneri vereceğimizi söyledik. Ama proje başlamadığı için biz de konteyner vermedik. Bu sıkıntılar yaşanırken Özgür Başkanla görüşmek için randevu alarak belediyeye gittim. Özgür Başkan'ın odasına girdiğimde odada Ali Şafak ve Evren Buçan'da vardı. Burada Özgür Başkan'a 12 milyon lira parayı sen mi talep ettin diye sordum. Kendisi de bana evet ben talep ettim, dedi. Bende suç duyurusunda bulunacağımı söyledim. Bunun üzerine Özgür Kabadayı, Evren ve Ali'ye talimat vererek bir an önce bu işi halledin dedi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı 2 Kasım gününe erteledi.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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