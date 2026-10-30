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Kademeli doğal gaz tarifesinde yeni dönem: Kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri güncellendi

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Kademeli doğal gaz tarifesinde yeni dönem: Kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri güncellendi
Başlık ResmiKademeli doğal gaz tarifesinde yeni dönem: Kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri güncellendi

BOTAŞ, konutlarda kademeli doğal gaz tarifesine esas alınan tüketim limitlerini kasım ve aralık ayları için yeniden belirledi. İklim koşulları ve geçmiş tüketim verilerine göre hesaplanan yeni sınırlar, illere göre farklılık gösterirken Ankara, İstanbul ve İzmir’in limitlerinde de değişiklik yapıldı.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konut abonelerini ilgilendiren kademeli doğal gaz tarifesinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan güncel tabloyla, 81 ilde konut abonelerinin kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık doğal gaz tüketim sınırları belirlendi.

Kademeli doğal gaz tarifesinde yeni dönem: Kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri güncellendi
Başlık ResmiKademeli doğal gaz tarifesinde yeni dönem: Kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri güncellendi
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Buna göre, kasım ayında doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp oldu.

Kademeli doğal gaz tarifesinde yeni dönem: Kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri güncellendi
Başlık ResmiKademeli doğal gaz tarifesinde yeni dönem: Kasım ve aralık aylarının tüketim limitleri güncellendi

ARALIK AYINDA LİMİTLER DAHA DA YÜKSELDİ

Aralık ayında ise söz konusu limitler, Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi.

İllere göre farklılık gösteren tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor.

BOTAŞ'ın kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı doğal gaz tüketim limitlerinin tamamına ilişkin detaylara, https://www.botas.gov.tr/uploads/dosyaYoneticisi/188939-aylik-tuketim-limitleri1.pdf adresi üzerinden ulaşılabilir.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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