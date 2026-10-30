EPDK, elektrikte devlet desteği sınırında değişikliğe gitti. 1 Ocak 2027'den itibaren aylık ortalama 250 kilovatsaati aşanlar yani faturası 820 TL'yi aşanlar devlet desteğinden yararlanamayacak. Düzenlemeden 6,5 milyon abone etkilenecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), devlet desteğinden faydalanmak için gerekli limitleri güncelledi. Buna göre aylık elektrik faturası 820 lirayı aşan kullanıcı devlet desteğinden faydalanamayacak.

EPDK tarafından alınan Kurul kararıyla, mesken abonelerinin yıllık elektrik tüketiminde son kaynak limitinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenleme kapsamında mesken abone grubuna yönelik son kaynak tedarik tarifesi limitini 2027 yılı için yıllık 3 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirledi.

1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenleme kapsamında yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesi yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacak.

6,5 milyon kişinin faturası artacak! Elektrikte devlet desteği sınırı değişti

FATURASI 820 LİRAYI AŞAN YARARLANAMAYACAK

EPDK tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılından bu yana her yıl abone grupları bazında son kaynak limitlerinin belirlendiği hatırlatıldı. Yeni limitin aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine karşılık geldiği, fatura bedelinin ise aylık ortalama yaklaşık 820 lira ve üzerinde olduğu belirtildi. Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunduğu aktarılan açıklamada, düzenleme sonrasında yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesinin, toplam mesken abonelerinin yüzde 14,7'sinin yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacağı kaydedildi.

6,5 milyon kişinin faturası artacak! Elektrikte devlet desteği sınırı değişti

TARIMSAL FAALİYETLERİN LİMİTİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Açıklamada, tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limitinin değiştirilmediği ve tarımsal faaliyetle uğraşan tüketicilerin düzenlemeden etkilenmeyeceği bildirildi. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan 15 bin kWh'lik limitte de herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

Mesken abone grubunda bulunan camiler, ibadethaneler, cemevleri ve derneklerin de düzenleme dışında tutulduğu ifade edilen açıklamada, şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri hayat destek cihazlarına bağımlı tüketicilerin de uygulamadan muaf olduğu kaydedildi.

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ULUSAL TARİFEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEYECEK

EPDK açıklamasında, alınan kararla ulusal tarifede herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulandı. Yıllık tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri ile yıllık tüketimi 15 bin kWh ve üzerinde olan kamu ve özel hizmetler sektörü, diğer, sanayi ve aydınlatma abone gruplarındaki tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak elektrik enerjisini gerçek maliyetler üzerinden tedarik etmelerinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 2027 yılı için belirlenen son kaynak limitinin 2026 veya 2027 takvim yılı içerisinde aşılması halinde, ikili anlaşma yapmamış tüketicilere limitin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanan tarifenin uygulanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 2026 yılı Ekim ayında düzenlenen faturayla yıllık tüketimi ilk kez 3 bin kWh'yi aşan mesken abonelerine 1 Ocak 2027'den, Aralık 2026'da aşanlara ise 1 Mart 2027'den itibaren yeni tarifenin uygulanacağı aktarıldı.

2026 yılı tüketimi 3 bin kWh'nin altında kalan ancak 2027 yılı Haziran ayında düzenlenen faturayla bu sınırı ilk kez aşan aboneler için uygulamanın 1 Eylül 2027'de başlayacağı, saatlik sayaç okuması yapılabilen ve 31 Temmuz 2027 saat 23.59 itibarıyla limiti aşan aboneler için ise başlangıç tarihinin 1 Ekim 2027 olacağı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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